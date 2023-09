3 कारण क्यों Damian Priest को Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट WWE Payback 2023 में कैश-इन करना चाहिए था

Damian Priest: WWE पेबैक (Payback 2023) इवेंट काफी धमाकेदार साबित हुआ। शो के मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और शिंस्के नाकामुरा (Shinsuke Nakamura) आमने-सामने आए। दोनों का यह वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच कई अच्छे मूव्स और फिनिशर्स से भरा हुआ था। सैथ ने यहां जीत हासिल करते हुए टाइटल रिटेन किया।

इसी के साथ शो का अंत हो गया। डेमियन प्रीस्ट Money in the Bank विजेता हैं और कुछ कारणों से लगता है कि उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट यहां कैश-इन करना चाहिए था। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों Payback 2023 में डेमियन प्रीस्ट को सैथ रॉलिंस पर अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करना चाहिए था।

4- WWE Payback 2023 का मेन इवेंट उतना खास नहीं था, Damian Priest इसे रोचक बना सकते थे

Payback 2023 इवेंट की शुरुआत शानदार तरीके से हुई थी। बाद में जॉन सीना ने जबरदस्त बवाल मचाया। साथ ही जे उसो का शॉकिंग रिटर्न हुआ। ऐसे में उम्मीद थी कि मेन इवेंट में कुछ रोचक देखने को मिलेगा। हालांकि, उनके बीच एक साधारण रेसलिंग मैच देखने को मिला।

यह मुकाबला अच्छे मूव्स से भरा हुआ था लेकिन उतना खास नहीं रहा। अगर डेमियन प्रीस्ट यहां अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर देते, तो इससे Payback 2023 का मेन इवेंट काफी शानदार साबित हो सकता था। WWE के पास MITB को कैश-इन कराने का अच्छा मौका था।

3- जजमेंट डे के लिए इवेंट लकी रहा था, एक टाइटल और जोड़ा जा सकता था

जजमेंट डे के लिए Payback 2023 काफी ज्यादा यादगार रहेगा। इस शो में डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने मिलकर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का सामना स्टील सिटी स्ट्रीट फाइट मैच में किया। यह अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच तगड़ा रहा। इस मैच में लगातार दखल देखने को मिला।

कुछ मौकों पर लगा कि जजमेंट डे की हार हो जाएगी। हालांकि, डॉमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली और जेडी मैकडॉनघ का दखल देखने को मिला। इसका फायदा फिन और डेमियन प्रीस्ट को मिला। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। साथ ही रिया रिप्ली ने राकेल रॉड्रिगेज़ जैसी तगड़ी स्टार को हरा दिया। जजमेंट डे के लिए Payback 2023 लकी रहा था और ऐसे में प्रीस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन का इससे अच्छा मोमेंट नहीं हो सकता था।

2- Payback 2023 को ऐतिहासिक बनाने के लिए

Payback 2023 से फैंस को उतनी उम्मीदें नहीं थी। साथ ही WWE ने इवेंट को उतनी बेहतर तरीके से हाइप नहीं किया। Payback 2023 ने फैंस को मुंहतोड़ जवाब दिया। लगभग सभी मैच रेसलिंग के हिसाब से शानदार रहे। साथ हो जॉन सीना ने शो में अहम किरदार निभाया।

Payback 2023 काफी जोड़कर साबित हुआ था और अगर मेन इवेंट में डेमियन प्रीस्ट धमाकेदार अंदाज में अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर देते, तो यह इवेंट बहुत ज्यादा खास बन जाता। इसे जॉन सीना की अपीयरेंस, स्ट्रीट फाइट मैच, स्टील केज मैच और MITB कैश-इन के लिए हमेशा याद रखा जाता। हालांकि, कैश-इन नहीं बुक करके कंपनी ने बड़ा मौका खो दिया है।

1- सैथ रॉलिंस को ब्रेक देने के लिए

सैथ रॉलिंस काफी महीनों से लगातार WWE में नज़र आ रहे हैं। वो Raw ब्रांड का नेतृत्व कर रहे हैं और फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। रॉलिंस को अब एक ब्रेक की जरूरत है और उनकी कमर की चोट का एंगल भी दिखाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सैथ की चोट उतनी गहरी नहीं है लेकिन वो कुछ हद तक चोटिल जरूर हैं।

ऐसे में डेमियन प्रीस्ट द्वारा Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक कैश-इन कराते हुए WWE सैथ रॉलिंस को एक छोटे ब्रेक पर भेज सकता था। सैथ रॉलिंस कुछ महीनों तक आराम करके अपनी धमाकेदार वापसी कर सकते थे। सैथ को अभी छुट्टियों पर भेजने का सही समय था क्योंकि कुछ महीनों बाद Royal Rumble और रोड टू WrestleMania की शुरुआत हो जाएगी।