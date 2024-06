3 कारण क्यों Roman Reigns को हर हाल में WWE Clash at the Castle 2024 में वापसी करनी चाहिए 

WWE Clash At The Castle Roman Reigns Return: WWE 15 जून को Clash at the Castle प्रीमियम लाइव का आयोजन करने वाली है। इस प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) के देश स्कॉटलैंड में होना है। देखा जाए तो रोमन रेंस (Roman Reigns) ब्रेक पर जाने के बाद से ही दो बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट मिस कर चुके हैं।

रोमन के Clash at the Castle में नज़र आने की संभावना भी ना के बराबर है। हालांकि, अगर रेंस इस इवेंट में वापसी करते हैं तो शो में चार चांद लग जाएंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 बड़े कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों रोमन रेंस को हर हाल में WWE Clash at the Castle 2024 में वापसी करनी चाहिए।

3- WWE Clash at the Castle 2024 को धमाकेदार बनाने के लिए बड़े सरप्राइज की जरूरत है

WWE Clash at the Castle के लिए अभी तक केवल 3 चैंपियनशिप मैच बुक किए गए हैं। WWE आने वाले समय में इस इवेंट में कुछ और बड़े मैच बुक कर सकती है। देखा जाए तो किसी भी इवेंट को रोमांचक बनाने के लिए बेहतरीन मैचों के साथ-साथ बड़े सरप्राइज की भी जरूरत होती है।

हालांकि, फिलहाल Clash at the Castle में कोई बड़ा सरप्राइज मिलने की उम्मीद काफी कम है। यही कारण है कि रोमन रेंस को इस इवेंट के जरिए चौंकाने वाली वापसी करनी चाहिए। वैसे भी, फैंस बेसब्री से रोमन के रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। अगर ट्राइबल चीफ Clash at the Castle के जरिए वापसी करते हैं तो यह यादगार इवेंट बन जाएगा।

2- WWE SmackDown और ब्लडलाइन को रोमन रेंस की काफी जरूरत है

सोलो सिकोआ मौजूदा समय में ब्लडलाइन के लीडर बन चुके हैं। हालांकि, उन्हें ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन का रोमांच बनाए रखने में परेशानी हो रही है। यही नहीं, SmackDown में रोमन रेंस की काफी कमी खल रही है। यही कारण है कि रोमन की SummerSlam तक वापसी रोककर रखना सही नहीं है।

रेंस का Clash at the Castle के जरिए वापसी कराना अच्छा फैसला साबित हो सकता है। संभव है कि ट्राइबल चीफ वापसी के बाद सबसे पहले सोलो सिकोआ के झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं। इससे ब्लडलाइन की स्टोरी रोचक मोड़ ले सकती है। यही नहीं, रोमन रेंस की वापसी से SmackDown के दर्शकों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है।

1- WWE Clash at the Castle में कोडी रोड्स के संभावित मैच के बाद उनपर हमला करके दुश्मनी जारी रखने के लिए

कोडी रोड्स फिलहाल एजे स्टाइल्स के साथ फिउड का हिस्सा हैं। ऐसा लग रहा है कि कोडी को Clash at the Castle में एजे के खिलाफ रीमैच में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ सकती है। देखा जाए तो रोमन रेंस को WrestleMania XL में रोड्स के हाथों यह चैंपियनशिप हारने के बाद से ही रीमैच नहीं मिला है।

इस बात की काफी संभावना है कि अमेरिकन नाईटमेयर Clash at the Castle में होने वाले संभावित मैच में स्टाइल्स को हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर सकते हैं। हेड ऑफ द टेबल को इस मुकाबले के बाद कोडी रोड्स पर हमला करके दुश्मनी जारी रखनी चाहिए। इस स्थिति में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप की स्टोरीलाइन कंपनी की सबसे बड़ी स्टोरीलाइन बन जाएगी। इसके बाद जल्द ही रोमन को यह चैंपियनशिप हासिल करने के लिए कोडी के खिलाफ रीमैच दिया जा सकता है।