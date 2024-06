3 कारण क्यों WWE ने Money in the Bank के लिए Seth Rollins vs Damian Priest वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बुक किया

Reasons why WWE Booked Seth Rollins vs Damian Priest: इस हफ्ते रॉ (WWE Raw) का एपिसोड काफी ज्यादा जबरदस्त रहा और शो की शुरुआत ही काफी ज्यादा धमाकेदार रही। सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) ने करीब 70 दिनों के बाद वापसी की और फैंस को भी बढ़िया सरप्राइज दिया।

शील्ड के पूर्व मेंबर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के साथ सैगमेंट भी देखने को मिला। इस बीच दोनों सुपरस्टार्स के बीच Money in the Bank के लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच का ऐलान भी देखने को मिला। इस आर्टिकल के माध्यम से हम बताने वाले हैं किन कारणों से सैथ रॉलिंस vs डेमियन प्रीस्ट मैच बुक किया गया है।

#) WWE WrestleMania XL में चैंपियनशिप हारने के बाद सैथ रॉलिंस को रीमैच नहीं मिला था

सैथ रॉलिंस ने WrestleMania XL के नाईट 2 में अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड किया था। इस मैच के अंत में मैकइंटायर ने रॉलिंस को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया था। यह बात अलग है कि चैंपियन बनने के कुछ मिनट बाद ही मैकइंटायर अपना टाइटल डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ हार गए थे।

मैकइंटायर को तो अपना रीमैच डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ मिल गया, लेकिन सैथ रॉलिंस को अभी तक उनका रीमैच नहीं मिला है। Raw में वापसी के बाद सैथ रॉलिंस ने एक बार फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर कब्जा करने की इच्छा जाहिर की और जो काम उन्होंने बतौर चैंपियन किया था उसे देखते हुुए वो यह मौका डिजर्व करते हैं।

#) WWE Money in the Bank में शायद एक ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा

मौजूदा समय में Raw और SmackDown के पास अपनी-अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप मौजूद है। एक तरफ डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं, तो कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन हैं। Clash at the Castle के पहले मैच के बाद जिस तरह ब्लडलाइन ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था और फिर केविन ओवेंस-रैंडी ऑर्टन ने आकर उन्हें बचाया था।

वो देखकर लग रहा है कि Money in the Bank में कोडी रोड्स सिक्स मैन टैग टीम मैच का हिस्सा हो सकते हैं और शायद अपना टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे। इस स्थिति में कंपनी को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ऐसा मैच चाहिए था, जिसके ऊपर सभी की नज़र रहें। सैथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट एक धमाकेदार मुकाबला साबित हो सकता है और अंत तक कहना मुश्किल रहेगा कि किसकी जीत होगी। इसी वजह से दोनों मुख्य स्टार्स के बीच मैच बुक किया गया है।

#) WWE SummerSlam में सैथ रॉलिंस vs गुंथर मुकाबला ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है

गुंथर ने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता था और इसी वजह से SummerSlam में उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मुकाबला मिलने वाला है। अभी डेमियन प्रीस्ट चैंपियन हैं, तो इस स्थिति में उनका और रिंग जनरल का मुकाबला होता हुुआ दिख रहा है। वैसे तो प्रीस्ट ने बतौर चैंपियन प्रभावित किया है और गुंथर के साथ उनका मैच यादगार रह सकता है।

हालांकि, SummerSlam जैसे स्टेज पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए प्रीस्ट vs गुंथर से ज्यादा सैथ रॉलिंस vs गुंथर मैच ज्यादा धमाकेदार साबित हो सकता है। रॉलिंस Money in the Bank में प्रीस्ट को शिकस्त देते हैं, तो SummerSlam के लिए फैंस को बेहतर मुकाबला मिल सकता है। इसी वजह से WWE ने रॉलिंस को यह मौका दिया है।