3 कारण क्यों WWE दिग्गज Randy Orton को Gunther के खिलाफ King of The Ring के लिए रीमैच नहीं मिलना चाहिए 

WWE Legend Randy Orton Vs Gunther Rematch: WWE सुपरस्टार गुंथर (Gunther) साल 2024 के King of the Ring बन चुके हैं। हालांकि, यह खिताब हासिल करने के साथ ही रिंग जनरल विवादों में आ चुके हैं। बता दें, जब इम्पीरियम लीडर ने King and Queen of the Ring में हुए मैच में रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) को पिन किया था तो उस वक्त दिग्गज का कंधा उठा हुआ था।

इस मुकाबले के विवादित तरह से अंत होने का कारण रेफरी थे। WWE दिग्गज ट्रिपल एच ने इस मुकाबले का विवादित अंत होने को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए वाइपर और रिंग जनरल के बीच रीमैच कराने के संकेत दिए हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन को गुंथर के खिलाफ King of the Ring के लिए रीमैच नहीं मिलना चाहिए।

3- WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन के एक बार फिर हारने का खतरा होगा

रैंडी ऑर्टन का King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में गुंथर के खिलाफ हुआ मैच काफी खतरनाक था। यही कारण है कि रैंडी को इस मुकाबले में चोट आई है। देखा जाए तो रिंग जनरल को WWE में हराना काफी मुश्किल काम है और वो रैंडी के अलावा ड्रू मैकइंटायर, शेमस जैसे बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ भी जीत हासिल कर चुके हैं।

अगर ऑर्टन को इम्पीरियम लीडर के खिलाफ मैच मिलता है तो संभव है कि उन्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो वाइपर को WWE में वापसी के बाद अपने अधिकतर बड़े मैचों में हार ही मिली है। यही कारण है कि कंपनी को उन्हें एक और हार देने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए।

2- WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन को King of the Ring जीतने की कोई जरूरत नहीं है

रैंडी ऑर्टन अपने करियर में आज तक King of the Ring नहीं बन पाए हैं। हालांकि, रैंडी मौजूदा समय में अपने करियर के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें King of the Ring बनने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। ऑर्टन WWE में 14 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और अब उन्हें फैंस के सामने कुछ साबित करना बाकी नहीं रह गया है।

इसके बजाए गुंथर को अभी King of the Ring बनने की सख्त जरूरत थी। उनका कैरेक्टर भी King of the Ring बनने के लिए परफेक्ट है और ऐसा लग रहा है कि वो इस नए रोल में शानदार काम कर सकते हैं। बता दें, WWE द्वारा एपेक्स प्रिडेटर को King of the ring टूर्नामेंट में शामिल करने का मुख्य मकसद दर्शकों का ध्यान इस ओर खींचना था। यह कहना गलत नहीं होगा कि दिग्गज ने इस टूर्नामेंट को रोचक बनाने में अहम भूमिका निभाई।

1- WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन को गुंथर के साथ SummerSlam 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मिलना चाहिए

इस साल के King and Queen of the Ring विजेता को SummerSlam 2024 में चैंपियनशिप मैच मिलने का ऐलान हो चुका है। King of the Ring विजेता गुंथर को इस इवेंट में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिलेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि विवादित हार की वजह से रैंडी ऑर्टन के साथ नाइंसाफी हुई है।

इस चीज़ की भरपाई करने के लिए रैंडी vs गुंथर रीमैच कराने से भी बेहतर ऑप्शन मौजूद है। देखा जाए तो WWE को SummerSlam 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के खिलाफ मैच में रिंग जनरल के साथ-साथ ऑर्टन को भी शामिल करते हुए इसे ट्रिपल थ्रेट मैच बना देना चाहिए। इस संभावित मुकाबले में एपेक्स प्रिडेटर के पास इम्पीरियम लीडर से बदला लेने का शानदार मौका होगा।