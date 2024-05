Reasons Gunther is New WWE King of the Ring: WWE के किंग ऑफ द रिंग (King of the Ring) टूर्नामेंट का समापन हो गया है। गुंथर (गुंथर) और रैंडी ऑर्टन के बीच King and Queen of the Ring इवेंट में फाइनल मैच हुआ। इस मुकाबले में दोनों ने शानदार काम किया और अंत में गुंथर ने ऑर्टन को रोलअप द्वारा पिन करते हुए जीत हासिल की।

गुंथर इसी के साथ WWE के नए King of the Ring बन गए हैं। WWE ने कुछ कारणों से ही उन्हें यह बड़ी जीत दिलाई है। इस आर्टिकल में हम 4 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को हराया और वो नए King of the Ring बने।

4- गुंथर के कैरेक्टर पर WWE King of the Ring का क्राउन सूट करेगा

गुंथर अपने शानदार कैरेक्टर वर्क के लिए जाने जाते हैं। वो प्रोफेशनल रेसलिंग को एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक स्पोर्ट के रूप पर देखते हैं। वो रिंग में काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं और यह चीज़ उन्हें एकदम अलग और खास बनाती है। गुंथर का लड़ने का तरीका भी एकदम ओल्ड स्कूल है।

King of the Ring वाला गिमिक उनपर रैंडी ऑर्टन के मुकाबले काफी सूट करता। इसी वजह से WWE ने रिंग जनरल को विजेता बनाया। यह चीज़ भी संभव है कि गुंथर अपने मौजूद गिमिक को King of the Ring बनने के बाद अब अलग लेवल पर लेकर जा पाए।

3- रैंडी ऑर्टन को WWE King of the Ring बनने की जरूरत नहीं थी

रैंडी ऑर्टन ने अपने WWE करियर में जबरदस्त सफलता हासिल की है। वो 14 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन हैं और उन्होंने कई अन्य टाइटल पर भी कब्जा किया हुआ है। ऑर्टन पूर्व Money in the Bank विजेता, WreslteMania मेन इवेंटर और Royal Rumble विनर हैं। वो अपने करियर के ऐसे मोड़ पर हैं, जहां उन्हें अन्य स्टार्स को आगे लाना चाहिए।

उन्होंने King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में कुछ ऐसा ही किया। गुंथर को मेन रोस्टर पर आए कुछ ही साल हुए हैं और उन्होंने रैंडी ऑर्टन जैसे दिग्गज को हराया। रैंडी को किंग बनने से कोई फायदा नहीं होता लेकिन गुंथर को बहुत मदद मिलेगी। इसी वजह से शायद गुंथर को जीत मिली।

2- गुंथर को WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का मौका देने के लिए

गुंथर ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के रूप में काफी प्रभावित किया। उनका यह टाइटल रन 666 दिनों तक चला और इस बीच उन्होंने कई सारे बड़े स्टार्स को हराया। फैंस को उनका यह रन पसंद आया और चैंपियनशिप हारने के बाद से हर कोई उन्हें मेन इवेंट स्टोरीलाइन का हिस्सा बनते हुए देखना चाहता था।

गुंथर को WWE ने मौका देने के लिए संभावित तौर पर King of the Ring टूर्नामेंट में जीत दिलाई है। आपको बता दें कि विजेता को अपने ब्रांड के टॉप चैंपियन के खिलाफ मैच मिलता। अब गुंथर ने जीत हासिल करने के साथ SummerSlam के लिए अपना टिकट कटा लिया है। गुंथर को मेहनत का फल देने के लिए WWE ने यह बड़ा फैसला लिया होगा।

1- गुंथर WWE King of the Ring को दोबारा सम्मान दिला पाएंगे

कुछ दशकों पहले तक King of the Ring टूर्नामेंट और इसके विजेता का काफी महत्व होता था। पिछले कुछ सालों यह चीज़ पूरी तरह से बदल गई और पिछले King of the Ring विजेता उतने खास नहीं रहे। किसी ने किंग के गिमिक को सही तरह से नहीं निभाया। यह चीज़ गुंथर के साथ नहीं होने वाली है।

गुंथर ने पहले ही बताया है कि वो अपने काम से King of the Ring क्राउन को दोबारा वो सम्मान दिलाएंगे, जिसकी फैंस मांग कर रहे हैं। गुंथर लगातार अच्छा काम करके इस ताज का कद बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से WWE का उन्हें विजेता बनाना काफी अच्छी चीज़ रही।