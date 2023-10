3 कारण क्यों WWE Superstar Damian Priest को जल्द ही अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करना चाहिए

Damian Priest: WWE सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) के पास इस समय मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट है। वो जजमेंट डे (Judgement Day) फैक्शन का हिस्सा हैं और लगातार रॉ (Raw) ब्रांड में नज़र आते हैं।

डेमियन प्रीस्ट के Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन का हर कोई इंतजार कर रहा है। कुछ कारणों से लगता है कि प्रीस्ट को जल्द ही इसे दांव पर लगाना चाहिए। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों डेमियन प्रीस्ट को जल्द ही Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करना चाहिए।

3- WWE दिग्गज Seth Rollins की चोट का प्रभाव अभी ज्यादा है और Damian Priest इसका फायदा उठा सकते हैं

वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस की कमर को शिंस्के नाकामुरा ने निशाना बनाया है। इसी वजह से सैथ लगातार काफी दर्द में भी नज़र आए हैं। रॉलिंस अभी चोट से ठीक नहीं हुए हैं और डेमियन प्रीस्ट इस चीज़ का फायदा उठाकर अपना ब्रीफकेस कैश-इन कर सकते हैं। अगर वो देरी करेंगे, तो इससे रॉलिंस चोट से रिकवर हो जाएंगे।

डेमियन प्रीस्ट इसी कारण रॉलिंस की कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए प्रीस्ट को Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करना चाहिए। उन्हें जल्द ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को निशाना बनाना चाहिए और उनकी चोट का फायदा उठाकर नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहिए। सैथ इसके बाद एक ब्रेक पर भी जा सकते हैं।

2- फैंस की रुचि डेमियन प्रीस्ट के Money in the Bank रन से कम हो रही है

डेमियन प्रीस्ट के Money in the Bank विजेता बनने के बाद फैंस खुश थे। प्रीस्ट के हील होने के बावजूद उन्हें फैंस से अच्छा रिएक्शन मिल रहा था क्योंकि WWE ने एक डिजर्विंग स्टार को ब्रीफकेस दिया था। डेमियन प्रीस्ट ने इसके बाद कुछ मौकों पर कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करने की कोशिश की लेकिन उनका मैच कभी ऑफिशियल नहीं हो पाया।

टैग टीम टाइटल रन की वजह से प्रीस्ट का ध्यान अपने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट से हट गया। इसी कारण फैंस का उत्साह प्रीस्ट के कैश-इन को लेकर कम होता जा रहा है। डेमियन प्रीस्ट को इससे जरूर नुकसान हो सकता है और उनके मोमेंटम पर भी असर हो सकता है। इसी वजह से उन्हें जल्द ही अपने ब्रीफकेस को दांव पर लगाकर चैंपियनशिप मैच हासिल कर लेना चाहिए।

1- जजमेंट डे को और मजबूती देने के लिए

जजमेंट डे फैक्शन ने लगातार डॉमिनेशन दिखाया है लेकिन पिछले कुछ समय में फैक्शन में दरार देखने को मिली है। इससे जजमेंट डे का प्रभाव कम हो रहा है। डेमियन प्रीस्ट अपने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करके इस ग्रुप को टूटने से बचा सकते हैं। प्रीस्ट के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने से जजमेंट डे को मजबूती मिलेगी।

फैक्शन के सदस्यों को साथ मिलकर अच्छी तरह समय बिताने और सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। इससे उनके बीच मन-मुटाव खत्म हो जाएगा और फैक्शन दोबारा मजबूत बन पाएगा। डेमियन प्रीस्ट का यह Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जरूर ही जजमेंट डे के भविष्य के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसी कारण डेमियन प्रीस्ट और जजमेंट डे को कोशिश करनी चाहिए कि कैश-इन अच्छा मौका देखकर जल्द से जल्द किया जाए।