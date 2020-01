3 सुपरस्टार्स जो रॉयल रंबल में 30 मिनट से ज्यादा समय बिता सकते हैं और 2 जो जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं Ujjaval Palanpure FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 17, 2020

रोमन और ब्रॉक रॉयल रंबल मैच में कुल 30 सुपरस्टार्स हिस्सा लेते हैं। एक नियमित समय के बाद एक-एक सुपरस्टार रिंग में आता है। अगर कोई सुपरस्टार रोप्स के ऊपर से रिंग के बाहर गिर जाता है तो वह मैच से बाहर हो जाता है। अंत में बचने वाला सुपरस्टार विजेता कहलाता है। रॉयल रंबल मैच कई सालों से चलते आ रहा है और इस मैच के लिए फैंस काफी उत्साहित रहते हैं। डब्लू डब्लू ई (WWE) के इस बड़े मैच में कई सारे सुपरस्टार्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। WWE के इस बड़े मैच में बहुत बार सुपरस्टार्स 30 या उससे ज्यादा मिनट तक मैच में बने रहते हैं। रे मिस्टीरियो और क्रिस जैरिको जैसे सुपरस्टार्स ने रॉयल रंबल मैच में 50 से भी ज्यादा मिनट तक रेसलिंग की है। 2020 के रॉयल रंबल मैच में भी कुछ सुपरस्टार्स लंबे समय तक मैच में बने रह सकते हैं लेकिन कुछ सुपरस्टार्स बहुत जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं। इसलिए हम बात करने वाले हैं 3 सुपरस्टार्स के बारे में जो रॉयल रंबल में 30 मिनट से ज्यादा समय बिता सकते हैं और 2 जो जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं। #3 30 मिनट से ज्यादा समय बिता सकते हैं: ब्रॉक लैसनर ब्रॉक लैसनर रॉयल रंबल 2020 मैच में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बड़े मैच में वह नम्बर 1 पर एंट्री करेंगे, यह बात तो तय है कि द बीस्ट मैच में अहम किरदार निभाने वाले हैं। WWE को अगर मैच का रोमांच बढ़ाना है तो उन्हें द बीस्ट को मुकाबले के अंत तक रहने देना होगा। WWE कभी भी ब्रॉक जैसे सुपरस्टार को जल्दी मैच के बाहर नहीं करेगा। ब्रॉक के मैच से बाहर होने से रोमांच खत्म हो जाएगा। इस वजह से वह मैच में 30 मिनट से ज्यादा समय आराम से बिता सकते हैं। 1 / 3 NEXT Advertisement

