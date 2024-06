3 चीजें जो WWE Clash at the Castle में Cody Rhodes vs AJ Styles 'I Quit' चैंपियनशिप मैच में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए

Things Should Not Happen in Cody Rhodes vs AJ Styles Match: WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) अब महज कुछ घंटों दूर है। इस इवेंट में एजे स्टाइल्स (AJ Styles) और कोडी रोड्स (Cody Rhodes) एक 'आई क्विट' मैच का हिस्सा होंगे।

यह मैच रोड्स की अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए हो रहा है। ऐसे में कंपनी यह चाहेगी कि फैंस को जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिले। इस प्रयास में कंपनी को कुछ चीजें मैच में नहीं होने देनी चाहिए। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के Clash at the Castle में होने वाले मैच में नहीं होनी चाहिए।

#3 WWE Clash at the Castle में 'आई क्विट' मैच में द ओसी का दखल नहीं होना चाहिए

द ओसी एक ऐसी टैग टीम है, जिसने SmackDown के हालिया एपिसोड में एजे स्टाइल्स के साथ रिंगसाइड एंट्री की थी। वह कोडी रोड्स के साथ हुए सैगमेंट का हिस्सा नहीं थे लेकिन यह टैग टीम स्टाइल्स की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रही है। ऐसे में क्या WWE Clash at the Castle में उनका दखल सही रहेगा?

यह टीम भले ही 'टू स्वीट' शब्द का इस्तेमाल करती हो लेकिन यह पल तो टू साउर यानी खट्टा होगा। इसका सीधा अर्थ है कि इन्हें इस मैच में दखल नहीं देना चाहिए। रेसलिंग को देखने वाले जानते हैं कि यह टैग टीम हुनरमंद है लेकिन अपने दोस्त को जीत दिलाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करना कहीं से भी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए इनकी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए।

#2 WWE को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच किसी हाल में रोकना नहीं चाहिए

एक आई क्विट मैच के कुछ नियम होते हैं और उसमें बेवजह अंत किया जाना शामिल नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी हाल में यह मैच रूकना नहीं चाहिए। इस मैच में स्थिति चाहे जैसी भी हो, फिर चाहे कोई लहूलुहान हो, चोटिल हो जाए या कुछ और हो, पर मैच नहीं रूकना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि रेसलर्स की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।

यह बात सही है लेकिन अगर मैच बेवजह रूकता रहा तो उससे एक्शन और एंटरटेनमेंट में कमी आएगी जो अच्छी बात नहीं है। फैंस देखना चाहेंगे कि आखिरकार अपने विरोधी पर जीत पाने के लिए यह दोनों किस स्तर तक जा सकते हैं। इसको पता करने का सबसे सही तरीका यही है कि मैच को रोका ना जाए, चाहे कोई किसी भी स्थिति में पहुंच जाए। इस आधार पर मैच रूकने वाली स्थिति यहां नहीं होनी चाहिए।

#1 WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स को 'I Quit' नहीं बोलना चाहिए

क्या आप इस प्रोमो में कोई गलती पकड़ सके? नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं। कोडी रोड्स ने इसके दौरान वह दो शब्द (आई क्विट) बोल दिए जो उन्हें बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए थे। क्या हो अगर वह यही शब्द गलती से मैच में भी बोल बैठें? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है? क्या हो अगर इसी प्रोमो की तरह अपने विरोधी से वह यह दो शब्द बुलवाना चाहते हों और खुद ही उन्हें बोल बैठें।

यह ऐसी स्थिति लगती है जो नहीं हो सकती, लेकिन WWE में कुछ भी मुमकिन है। अगर इस तरह से नहीं तो फिर किसी भी रूप में रोड्स को आई क्विट नहीं बोलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी उन्हें सबसे बड़ा बेबीफेस बनाना चाहती थी और अगर वह ही यह दो शब्द बोल देंगे तो महज दो महीने में ही उस पूरे प्लान की हवा गायब हो जाएगी, जिसके लिए पिछले डेढ़ साल से प्रयास किया जा रहा है। यह ऐसी चीज है जो इस मैच में नहीं होनी चाहिए।