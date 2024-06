WWE Clash at the Castle में हुई 3 चौंकाने वाली चीजें जिन्हें देखकर फैंस हक्के-बक्के रह गए

Shocking Things Clash at the Castle 2022: WWE Clash at the Castle 2024 का आयोजन 15 जून को स्कॉटलैंड में होगा। फैंस इस प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कंपनी को कुछ बड़े मुकाबले इस शो में देखने को मिलेंगे।

खैर ये इस इवेंट का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2022 में Clash at the Castle का आयोजन कार्डिफ में हुआ था। मेन इवेंट में रोमन रेंस ने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड की थी। सोलो सिकोआ ने इस मुकाबले में डेब्यू किया था और उनकी वजह से मैकइंटायर को हार का सामना करना पड़ा था। खैर इस आर्टिकल में हम उन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर Clash at the Castle में फैंस हक्के-बक्के रह गए।

#3 WWE सुपरस्टार डॉमिनिक मिस्टीरियो का जबरदस्त हील टर्न

Clash at the Castle 2022 में जजमेंट डे का मुकाबला ऐज और रे मिस्टीरियो के साथ हुआ था। मुकाबले के दौरान रिया रिप्ली और डॉमिनिक मिस्टीरियो की दखलअंदाजी देखने को मिली। मैच में काफी बवाल मचा और अंत में ऐज और रे ने जीत हासिल की थी। लेकिन मुकाबले के बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था।

डॉमिनिक ने अचानक ऐज को लो ब्लो देकर चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने रे मिस्टीरियो पर अटैक कर दिया। डॉमिनिक बाद में जजमेंट डे में शामिल हो गए थे। वैसे ये हील टर्न उनका शानदार था क्योंकि आज वो कंपनी में सबसे बड़े हील के रूप में काम कर रहे हैं।

#2 टायसन फ्यूरी का WWE सुपरस्टार ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक करना

Clash at the Castle 2022 में रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। इस मैच में भी काफी बवाल मचा था। रिंगसाइड में टायसन फ्यूरी भी मौजूद थे। उन्हें देखकर सभी फैंस खुश हो गए थे। उन्होंने वो काम किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।

दरअसल मैच के दौरान ऑस्टिन थ्योरी ने Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन करने के लिए एंट्री की। लेकिन टायसन फ्यूरी ने उन्हें जबरदस्त पंच मार दिया। ये पंच इतना तगड़ा था कि थ्योरी फिर खड़े नहीं उठ पाए। अगर थ्योरी कैश-इन कर देते तो मामला कुछ और ही हो जाता।

#1 WWE रिंग में सोलो सिकोआ का डेब्यू

देखा जाए तो Clash at the Castle 2022 में सबसे बड़ा पल सोलो सिकोआ का डेब्यू रहा था। कंपनी ने बहुत सही टाइम पर उनका डेब्यू कराया। ये ही वजह है कि आज वो द ब्लडलाइन जैसे बड़े फैक्शन को लीड कर रहे हैं।

सोलो की वजह से ही रोमन अपने टाइटल को रिटेन कर पाए। मैच के अंत में ड्रू जीत के काफी करीब आ गए थे लेकिन सिकोआ ने बाहर से रेफरी का पांव खींच दिया। ड्रू का ध्यान इसके बाद भटक गया और रेंस ने स्पीयर मारकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।