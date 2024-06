3 चीज़ें जो WWE दिग्गज Roman Reigns इस साल Money in the Bank में वापसी करने की स्थिति में कर सकते हैं 

Things Roman Reigns Could Do Money in the Bank Return: WWE में मौजूदा समय में रोमन रेंस (Roman Reigns) की वापसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank 2024 है। इसे कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में से एक माना जाता है और यह रोमन की वापसी कराने के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है।

देखा जाए तो रेंस को कुछ सुपरस्टार्स से अपना पुराना हिसाब चुकता करना बाकी है। यही कारण है कि ट्राइबल चीफ की वापसी के बाद कुछ रेसलर्स को उनके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 बड़ी चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE दिग्गज रोमन रेंस इस साल Money in the Bank इवेंट में वापसी करने की स्थिति में कर सकते हैं।

3- WWE Money in the Bank 2024 में वापसी की स्थिति में सैथ रॉलिंस की हार का कारण बन सकते हैं रोमन रेंस

रोमन रेंस को WrestleMania XL में कोडी रोड्स के हाथों अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप गंवानी पड़ी थी। रोमन की इस हार में सैथ रॉलिंस की अहम भूमिका रही थी। बता दें, सैथ ने Raw के आखिरी एपिसोड में चौंकाने वाली वापसी की थी। अब उन्हें Money in the Bank 2024 में डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिलने वाला है।

देखा जाए तो इस मुकाबले के जरिए रोमन रेंस के पास द आर्किटेक्ट से अपना बदला लेने का शानदार मौका होगा। यही कारण है कि अगर रोमन की Money in the Bank में वापसी होती है तो वो सैथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने से रोक सकते हैं। ऐसा होने पर इन दो पूर्व शील्ड मेंबर्स के बीच ब्लॉकबस्टर फिउड की शुरूआत हो सकती है।

2- WWE Money in the Bank 2024 में सोलो सिकोआ vs कोडी रोड्स मैच में दखल देकर इन दोनों सुपरस्टार्स पर खतरनाक हमला कर सकते हैं

सोलो सिकोआ ने Clash at the Castle में ब्लडलाइन के साथ मिलकर कोडी रोड्स पर हमला कर दिया था। जल्द ही, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ने आकर कोडी को हमले से बचाया था। इस चीज़ के जरिए WWE में एक बार फिर रोड्स की सिकोआ के साथ दुश्मनी की शुरूआत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि WWE अमेरिकन नाईटमेयर का नए हेड ऑफ द टेबल के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच कराने के मूड में है।

यह संभावित मुकाबला Money in the Bank के लिए बुक किया जा सकता है। देखा जाए तो सोलो सिकोआ ने ब्लडलाइन का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक तरह से रोमन रेंस से दुश्मनी कर ली है जबकि कोडी रोड्स भी रोमन के दुश्मन हैं। अगर ट्राइबल चीफ Money in the Bank में वापसी करते हैं तो वो कोडी रोड्स vs सोलो सिकोआ मैच में दखल देकर इन दोनों सुपरस्टार्स की जबरदस्त पिटाई कर सकते हैं और मुकाबले को नो कॉन्टेस्ट में समाप्त किया जा सकता है।

1- WWE सुपरस्टार जे उसो के Money in the Bank विजेता बनने के बाद उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं

जे उसो इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मुकाबले में जगह बनाने वाले सबसे पहले सुपरस्टार हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जे इस साल के MITB विजेता भी बन सकते हैं। जिमी उसो के ब्लडलाइन से बाहर किए जाने के बाद से ही यह अफवाहें सामने आ रही हैं कि रोमन रेंस वापसी के बाद द उसोज़ के साथ मिलकर पुराना ब्लडलाइन तैयार कर सकते हैं।

हालांकि, जे उसो के काफी लंबे समय से रोमन और जिमी से रिश्ते खराब चल रहे हैं। अगर जे इस साल के मेंस MITB विजेता बनने वाले हैं और इस इवेंट में रेंस की वापसी होने वाली है तो संभावना ज्यादा है कि WWE इन दोनों सुपरस्टार्स का कंफ्रंटेशन करा सकती है। इस स्थिति में ट्राइबल चीफ Money in the Bank विजेता बनने के लिए मेन इवेंट जे को बधाई दे सकते हैं। यही नहीं, रोमन रेंस उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं।