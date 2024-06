3 मौके जब WWE में Roman Reigns पर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ

Times Money in the Bank Contract Cashed-In on Roman Reigns: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का काफी महत्व है। इसके विजेता को एक ब्रीफकेस मिलता है, जिसे वो कभी भी कैश-इन करके किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल कर सकते हैं।

कई सारे शानदार और सफल कैश-इन अभी तक WWE में देखने को मिले हैं। रोमन रेंस पर भी कुछ मौकों पर सुपरस्टार्स ने Money in the Bank ब्रीफकेस को दांव पर लगाया है। इस आर्टिकल में हम 3 मौकों के बारे में बात करेंगे, जब रोमन रेंस पर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन किया गया।

3- ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट रोमन रेंस पर कैश-इन किया था

Trending

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने 2018 का Money in the Bank लैडर मैच जीता था। इसके बाद उन्होंने कुछ मौकों पर इसे कैश-इन करने की कोशिश की लेकिन उन्हें असफलता मिली। ब्रॉन ने ऐलान किया कि वो अपने MITB ब्रीफकेस को अचानक कैश-इन करने के बजाय दांव पर लगाते हुए Hell in a Cell 2018 में प्रॉपर मैच हासिल करेंगे। उन्होंने उस समय के यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के खिलाफ ब्रीफकेस को दांव पर लगाया।

रोमन और ब्रॉन दोनों का Hell in a Cell के अंदर मैच देखने को मिला। यह मैच काफी ब्रूटल रहा और स्ट्रोमैन ने जबरदस्त तरीके से डॉमिनेशन दिखाया। रोमन का प्रदर्शन भी बढ़िया रहा था। अंत में ब्रॉक लैसनर ने दखल दिया और आकर दोनों ही रेसलर्स की हालत खराब कर दी। इसी के चलते रेफरी को यह मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म करना पड़ा। मॉन्स्टर अमंग मैन का यह कैश-इन असफल रहा। यह WWE द्वारा लिए गए सबसे खराब फैसलों में से एक माना जाता है।

2- सैथ रॉलिंस ने रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर पर WWE WrestleMania 31 में कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया था

रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच WrestleMania 31 में हुआ मैच काफी ज्यादा चर्चा का विषय था। दोनों ही रेसलर्स वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए आमने-सामने आए थे। इस मेन इवेंट मुकाबले में रोमन के पास जीत दर्ज करके करियर का पहला वर्ल्ड टाइटल जीतने का सबसे अच्छा मौका था। उन्होंने द बीस्ट को यहां कड़ी टक्कर भी दी। इसके बावजूद भी नतीजा उनके पक्ष में नहीं निकला।

उस साल के Money in the Bank विजेता सैथ रॉलिंस ने अचानक एंट्री की और अपना कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगा दिया। इसी के साथ रोमन और ब्रॉक का सिंगल्स मैच ट्रिपल थ्रेट में बदल गया। सैथ ने इस मुकाबले के अंत में रोमन रेंस पर स्टॉम्प लगाया और उन्हें पिन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। रोमन के सपने को सैथ ने चकनाचूर कर दिया। यह पहला मौका था, जब WrestleMania में MITB ब्रीफकेस कैश-इन हुआ।

1- रोमन रेंस पर शेमस ने WWE Survivor Series 2015 में कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया था

सैथ रॉलिंस को चोटिल होने के बाद WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को छोड़ना पड़ा था। इसी के चलते WWE ने नया चैंपियन पाने के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसमें रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज़ ने लगातार जीत हासिल करके फाइनल में जगह पक्की की। दोनों के बीच Survivor Series 2015 में फाइनल हुआ। इस मुकाबले में दोनों अच्छे दोस्तों ने प्रभावित किया लेकिन अंत में रोमन ने जीत दर्ज की।

रेंस इसी के साथ करियर में पहली बार WWE चैंपियन बनने में सफल रहे। उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही क्योंकि शेमस ने अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर दिया। रोमन पहले से थके हुए थे और इसी चीज़ का फायदा शेमस को मिला। उन्होंने रोमन को मैच में सिर्फ 38 सेकेंड्स में पराजित कर दिया। रोमन रेंस के फैंस यह देखकर काफी शॉक रह गए थे।