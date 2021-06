3 बड़ी गलतियां जो WWE Hell in a Cell 2021 पीपीवी में देखने को मिली

WWE पीपीवी हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 का समापन हो चुका है और इस पीपीवी में कई बेहतरीन मैच देखने को मिले। आपको बता दें, Hell in a Cell 2021 में कुल 3 चैंपियनशिप डिफेंड की गई और तीनों ही चैंपियंस अपना टाइटल रिटेन करने में सफल रहे थे। इस पीपीवी के दौरान कई फ्यूड्स समाप्त हो गए जबकि कुछ फ्यूड्स के जारी रहने के संकेत मिले।

वहीं, इस पीपीवी का अंत WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले vs ड्रू मैकइंटायर के Hell in a Cell मैच से हुआ। आपको बता दें, इस मैच में लैश्ले ने मैकइंटायर को हराकर उन्हें WWE चैंपियनशिप पिक्चर से बाहर कर दिया और यह देखना रोचक होगा कि मैकइंटायर का WWE में अगला कदम क्या होने वाला है। Hell in a Cell 2021 के दौरान कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिसने इस शो को देखने का मजा खराब कर दिया और इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं।

3- Hell in a Cell 2021 में शायना बैजलर vs एलेक्सा ब्लिस के मैच में डॉल लिली का प्रभाव न होना

Hell in a Cell 2021 पीपीवी में शायना बैजलर vs एलेक्सा ब्लिस का मैच देखने को मिला। कुछ हफ्ते पहले Raw में शायना बैजलर ने डॉल लिली से पंगा लेने की कोशिश की थी और इसके बाद डॉल लिली ने बैकस्टेज शायना बैजलर को काफी परेशान किया था। इसके बाद ही इस पीपीवी के लिए एलेक्सा ब्लिस vs शायना बैजलर का मैच तय किया गया था।

ऐसा लग रहा था कि Hell in a Cell 2021 में हुए इस मैच के दौरान डॉल लिली का काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। एलेक्सा ब्लिस जरूर मैच के दौरान अपनी सुपरनैचुरल शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दी थी और अंत में ब्लिस ने टॉप रोप से बैजलर को ट्विस्टेड ब्लिस मूव देते हुए मैच जीत लिया।

