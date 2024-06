3 WWE Superstars जिन्हें Money in the Bank 2024 में हारने से सबसे बड़ा नुकसान होगा

Money in the Bank WWE Superstars Biggest Loss: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 काफी करीब आ चुका है। बता दें, इस इवेंट का आयोजन 6 जुलाई (भारत में 7 जुलाई) को होना है। Money in the Bank के लिए अभी तक दो लैडर मैचों समेत कुल 5 मैचों का ऐलान हो चुका है।

इन मैचों में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। कुछ ऐसे भी रेसलर्स हैं जो इस इवेंट में हारना डिजर्व नहीं करते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें Money in the Bank 2024 में हारने से भी ज्यादा नुकसान होगा।

3- WWE Money in the Bank 2024 में हारने से ब्रॉन ब्रेकर को काफी नुकसान होगा

सैमी ज़ेन को Money in the Bank 2024 में ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ अपनी आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। सैमी को अभी तक फाइटिंग चैंपियन के रूप में बुक किया गया है। वहीं ब्रॉन ब्रेकर को Raw में काफी खतरनाक दिखाया जा रहा है और वो उनके रास्ते में आने वाले सुपरस्टार्स का बुरा हाल करते हुए दिखाई दिए हैं।

अगर ब्रॉन को खुद को खतरनाक स्टार के रूप में पूरी तरह स्थापित करना है तो उन्हें Money in the Bank इवेंट में सैमी ज़ेन को हराकर नया आईसी चैंपियन बनना होगा। इस इवेंट का आयोजन सैमी के होमटाउन टोरंटो में होना है और WWE उन्हें अपने लोगों के सामने टाइटल हारने के लिए शायद ही बुक करेगी। हालांकि, अगर ब्रेकर इस मैच में ज़ेन से हार जाते हैं तो उनकी अनडिफिटेड स्ट्रीक समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्व NXT चैंपियन के खतरनाक रेसलर की छवि को काफी नुकसान पहुंचेगा।

2- WWE Money in the Bank 2024 में डेमियन प्रीस्ट के हारने पर उनके लिए सबकुछ खत्म हो जाएगा

सैथ रॉलिंस को Money in the Bank में डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिलने वाला है। इस टाइटल मुकाबले के साथ बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है। अगर सैथ यह मैच हारते हैं तो वो डेमियन के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहते इस टाइटल के लिए चुनौती नहीं दे पाएंगे। वहीं, प्रीस्ट यह मैच हारने की स्थिति में ना केवल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंवा देंगे बल्कि उन्हें जजमेंट डे भी छोड़ना होगा।

इस स्थिति में मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के पास Raw में कुछ बचा नहीं रह जाएगा। देखा जाए तो सैथ रॉलिंस दिग्गज सुपरस्टार हैं और वो डेमियन प्रीस्ट को पहले भी हरा चुके हैं। यही कारण है कि डेमियन को Money in the Bank 2024 में होने वाले मैच में सावधान रहना होगा।

1- क्या WWE सुपरस्टार जे उसो मिस्टर Money in the Bank नहीं बन पाएंगे?

जे उसो 5 दूसरे सुपरस्टार्स के साथ इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच में कम्पीट करने वाले हैं। अधिकतर फैंस जे को यह मैच जीतते हुए देखना चाहते हैं और WWE भी उन्हें मिस्टर MITB बनाने के संकेत दे रही है। हालांकि, पिछले साल एलए नाइट के साथ भी यही परस्थिति थी लेकिन अंत में डेमियन प्रीस्ट ने यह मैच जीतते हुए चौंका दिया था।

संभव है कि WWE इस साल भी जे उसो की जगह किसी दूसरे सुपरस्टार को मेंस Money in the Bank विजेता बनाने का चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। हालांकि, अगर जे यह ब्रीफकेस नहीं जीत पाते हैं तो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल करके टॉप सुपरस्टार बनने का सपना टूट जाएगा। यही नहीं, इसके बाद शायद मेन इवेंट जे को मिड कार्ड डिवीजन में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर उन्हें एक बार फिर ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन का हिस्सा बनाया जा सकता है।