3 बड़े WWE Superstars जो वापसी के बाद चैंपियनशिप मैच की मांग कर सकते हैं 

WWE Superstars Championship Rematch: WWE ने हाल ही में King and Queen of the Ring इवेंट का सफल आयोजन किया। बैकी लिंच (Becky Lynch) को छोड़ दिया जाए तो बाकी सुपरस्टार्स इस इवेंट में अपना टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहे। अब बैकी ने नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन (Liv Morgan) से टाइटल रीमैच की मांग कर दी है।

कई ऐसे भी सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने टाइटल गंवाने के बाद ब्रेक ले लिया था। ऐसा लग रहा है कि ये सुपरस्टार्स भी वापसी के बाद टाइटल मैच में जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 बड़े WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि वापसी के बाद चैंपियनशिप मैच की मांग कर सकते हैं।

3- WWE सुपरस्टार रिया रिप्ली को अपना बदला लेना बाकी है

रिया रिप्ली ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियन के रूप में Raw में दबदबा स्थापित कर लिया था। ऐसा लगा था कि कोई भी उनसे टाइटल जीत नहीं पाएगा। हालांकि, रिया को लिव मॉर्गन के हमले में चोटिल होने के बाद विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप छोड़ते हुए ब्रेक पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मॉर्गन हाल ही में संपन्न हुए King and Queen of the Ring इवेंट में बैकी लिंच को हराकर नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन गईं और ऐसा लग रहा है कि वो लंबे समय तक चैंपियन रहने वाली हैं। देखा जाए तो रिया रिप्ली को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन का विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। यही कारण है कि वो अपना बदला लेने के लिए वापसी के बाद लिव मॉर्गन को चैंपियनशिप मैच की चुनौती दे सकती हैं।

2- WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस एक बार फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहेंगे

ड्रू मैकइंटायर ने WWE WrestleMania XL में सैथ रॉलिंस के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के रूप में 316 दिन लंबे टाइटल रन का अंत कर दिया था। इसके बाद सैथ को इंजरी की वजह से ब्रेक पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। रॉलिंस को पूर्व चैंपियन होने के नाते वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रीमैच देने का मतलब बनता है।

द आर्किटेक्ट भी वापसी के बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल करके Raw में टॉप पर बने रहना चाहेंगे। यही कारण है कि अगर वो वापसी के बाद चैंपियनशिप मैच की मांग करते हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल, डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने हुए हैं लेकिन उनके अगले इवेंट Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर के हाथों अपनी चैंपियनशिप गंवाने का खतरा बढ़ चुका है। इस वजह से संभावना ज्यादा है कि सैथ रॉलिंस को ड्रू के खिलाफ ही टाइटल के लिए रीमैच मिल सकता है।

1- रोमन रेंस एक बार फिर बनेंगे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन?

WrestleMania XL में रोमन रेंस के भी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन के रूप में रन का अंत हो गया था। रोमन ने इस इवेंट के बाद ब्रेक लेते हुए हॉलीवुड का रूख कर लिया है। उनकी अनुपस्थिति में सोलो सिकोआ ने मनमानी करते हुए ब्लडलाइन को पूरी तरह बदलकर रख दिया है।

रेंस वापसी के बाद इस चीज़ का सोलो से जवाब मांग सकते हैं। इसके साथ ही ट्राइबल चीफ उनके ऐतिहासिक टाइटल रन का अंत करने का कोडी रोड्स से बदला लेना चाहेंगे। यही कारण है कि रोमन रेंस वापसी के बाद अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी के खिलाफ टाइटल के लिए रीमैच सेट करा सकते हैं। इस स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि अमेरिकन नाईटमेयर अपनी चैंपियनशिप बचा पाते हैं या नहीं।