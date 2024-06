3 WWE Superstars जो The Bloodline vs Cody Rhodes, Randy Orton & Kevin Owens टैग टीम मैच में दखल दे सकते हैं

Superstars Can Interfere Bloodline vs Team Cody Rhodes Match: WWE Money in the Bank के आयोजन में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। इस शो में फैंस की नज़र ब्लडलाइन के मैच पर रहेगी। इस हील फैक्शन का सामना सिक्स मैन टैग टीम मैच में कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस से होने वाला है। ब्लडलाइन की ओर से मुकाबले में हिस्सा लेने वाले स्टार का नाम सामने नहीं आया है। इसकी जानकारी सीधा Money in the Bank में ही मिल सकती है।

यह सिक्स मैन टैग टीम मैच जरूर खास रह सकता है। इस मुकाबले को WWE खास बनाने की पूरी कोशिश करेगा। इसी बीच मैच में कुछ जगहों पर दखल देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम 3 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जो Money in the Bank 2024 में ब्लडलाइन vs कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस टैग टीम मैच में दखल दे सकते हैं।

3- WWE Money in the Bank में हो सकती है जिमी उसो की वापसी

WrestleMania XL के बाद SmackDown में जिमी उसो को बड़ा धोखा मिला। सोलो सिकोआ ने टामा टोंगा को ब्लडलाइन में शामिल किया और जिमी की हालत खराब कर दी। इसके बाद से वो चोट के कारण एक्शन से दूर हैं। जिमी वापसी करके जरूर सोलो से बदला लेना चाहेंगे। इस एंगल की शुरुआत Money in the Bank 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट से देखने को मिल सकती है।

ब्लडलाइन में मौजूदा समय में 4 सुपरस्टार्स हैं और MITB में सिक्स मैन टैग टीम मैच होगा। जब फैक्शन का चौथा सदस्य दखल देने की कोशिश करेगा, तो जिमी उसो की वापसी हो सकती है। वो उस स्टार पर हमला कर सकते हैं। इस चीज़ से ब्लडलाइन का ध्यान भटक जाएगा। कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस इस चीज़ का फायदा उठाकर बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं।

2- WWE में डेब्यू कर सकते हैं हिकुलियो

कुछ हफ्तों पहले खबर सामने आई थी कि हिकुलियो का कॉन्ट्रैक्ट NJPW से खत्म हो गया है और अब वो WWE का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद कंपनी ने टाला टोंगा नाम को ट्रेडमार्क कराया। हिकुलियो असल में टामा टोंगा और टांगा लोआ के भाई हैं। ऐसे में ब्लडलाइन में टाला टोंगा नाम से शामिल हो सकते हैं। उनका Money in the Bank 2024 द्वारा डेब्यू हो सकता है।

जब कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस जीत के करीब हो, तब उनका डेब्यू हो सकता है। वो आकर ब्लडलाइन की जीत का कारण बन सकते हैं। सोलो ने जेकब फाटू को अपने साथ जोड़कर नए ब्लडलाइन को मजबूती प्रदान की है। हिकुलियो साइज में काफी बड़े हैं और वो भी अपने डॉमिनेटिंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में सोलो उन्हें फैक्शन में शामिल करके इसे और मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

1- WWE Money in the Bank में रोमन रेंस की वापसी हो सकती है

रोमन रेंस WrestleMania XL के बाद से ही एक्शन से दूर हैं। फैंस उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हालिया SmackDown में नए ब्लडलाइन ने पॉल हेमन को धोखा देकर उनपर जानलेवा हमला किया। रोमन और पॉल दोनों का रिश्ता काफी अच्छा है। रेंस कभी भी अपने वाइजमैन पर हुए हमले को नहीं भूलेंगे। यह चीज़ अब उन्हें वापस आने पर मजबूर कर सकती है।

ब्लडलाइन के कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के खिलाफ मैच के दौरान रोमन रेंस की चौंकाने वाली वापसी हो सकती है। वो इस मुकाबले में दखल देकर सोलो पर हमला कर सकते हैं और इसी कारण बेबीफेस रेसलर्स को फायदा हो सकता है। वो जीत दर्ज करते हुए ब्लडलाइन के साथ अपनी दुश्मनी खत्म कर सकते हैं। यहां से रोमन का ब्लडलाइन के साथ स्टोरीलाइन एंगल शुरू किया जा सकता है।