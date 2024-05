3 बड़े WWE Superstars जिन्हें शायद King and Queen of the Ring इवेंट में मैच लड़ने का मौका नहीं मिलेगा 

WWE: WWE 25 मई को सऊदी अरब में King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन करने वाली है। इस इवेंट के लिए अभी तक 5 मैच बुक किए जा चुके हैं। इनमें से दो King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल होने वाले हैं। साथ ही, बाकी तीन मैचों में चैंपियनशिप डिफेंड की जाने वाली है।

इस इवेंट में कोडी रोड्स जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स कम्पीट करने जा रहे हैं। हालांकि, अभी कुछ ऐसे भी टॉप सुपरस्टार्स हैं जिन्हें शायद इस इवेंट में परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 बड़े WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें शायद King and Queen of the Ring इवेंट में मैच लड़ने का मौका नहीं मिलेगा।

3- WWE विमेंस चैंपियन बेली को शायद King and Queen of the Ring में अपना टाइटल डिफेंड करने का मौका नहीं मिलेगा

बेली ने Backlash France में नेओमी और टिफनी स्ट्रैटन को हराकर अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड की थी। नाया जैक्स ने SmackDown में आने के बाद रोल मॉडल के खिलाफ टाइटल मैच लड़ने के संकेत दिए थे। हालांकि, मौजूदा समय में नाया, टिफनी Queen of the Ring टूर्नामेंट में व्यस्त हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि नेओमी Backlash France में पिन होने की वजह से विमेंस चैंपियनशिप पिक्चर से बाहर हो चुकी हैं।

इसके अलावा रियल लाइफ ब्लडलाइन मेंबर हाल ही में पहले राउंड में हारकर QOTR टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि बेली को शायद King and Queen of the Ring में अपना टाइटल डिफेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी, WWE इस इवेंट में Raw की तरफ से विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच बुक कर चुकी है इसलिए कंपनी रोल मॉडल को टाइटल डिफेंड करने के लिए इंतजार करा सकती है।

2- WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने Raw के WWE ड्राफ्ट स्पेशल एपिसोड के दौरान अपनी वापसी की थी। वापसी किए हुए काफी समय बीत जाने के बाद भी स्ट्रोमैन को अभी तक किसी स्टोरीलाइन का हिस्सा नहीं बनाया गया है। यही नहीं, उन्हें अभी तक टीवी पर एक भी मैच लड़ने का मौका नहीं मिला है।

इस वजह से ऐसा लग रहा है कि WWE का ब्रॉन का King and Queen of the Ring टूर्नामेंट में मैच बुक करने का कोई इरादा नहीं है। देखा जाए तो यह मॉन्स्टर अमंग मैन के फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। यह देखना रोचक होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को टीवी पर मैच लड़ते हुए देखने के लिए अभी कितना इंतजार होगा।

1- WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ

सोलो सिकोआ ने Backlash France में टामा टोंगा के साथ मिलकर स्ट्रीट फाइट मैच में रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को हराया था। ब्लडलाइन की इस बड़ी जीत में इस फैक्शन के नए मेंबर टांगा लोआ का बहुत बड़ा हाथ था। बता दें, ब्लडलाइन की तरफ से केवल टोंगा ने King of the Ring टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और वो एंजेलो डॉकिंस को हराकर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं।

WWE का इस वक्त सोलो सिकोआ का मैच बुक करने से ज्यादा उनके कैरेक्टर को बिल्ड करने पर ध्यान है। बता दें, सोलो को WrestleMania XL के बाद से ही टीवी पर केवल एक मैच लड़ने का मौका मिला है। यही कारण है कि सिकोआ को King and Queen of the Ring इवेंट में मैच लड़ने का मौका नहीं मिलता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।