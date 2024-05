WWE SmackDown में King and Queen of the Ring के पहले राउंड के मैच और उनके नतीजों पर नज़र 

King and Queen of the Ring: WWE SmackDown का इस हफ्ते बेहतरीन एपिसोड देखने को मिला। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड में भी King and Queen of the Ring टूर्नामेंट जारी रहा और कुल 6 मैच देखने को मिले। ब्लू ब्रांड में इस टूर्नामेंट में रैंडी ऑर्टन (Randy Orton), एजे स्टाइल्स जैसे बड़े सुपरस्टार्स कम्पीट करते हुए दिखाई दिए। WWE SmackDown में इस हफ्ते King and Queen of the Ring टूर्नामेंट में जीत हासिल करने वाले सुपरस्टार्स अब अगले राउंड में जगह बना चुके हैं।

WWE SmackDown में King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में हुए मैच और उनके नतीजों पर नजर:

कार्मेलो हेज vs बैरन कॉर्बिन - विजेता- कार्मेलो हेज

टामा टोंगा vs एंजेलो डॉकिंस - विजेता- टामा टोंगा

रैंडी ऑर्टन vs एजे स्टाइल्स - विजेता- रैंडी ऑर्टन

WWE SmackDown में Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में हुए मैच और उनके नतीजों पर नज़र:

नाया जैक्स vs नेओमी - विजेता- नाया जैक्स

जेड कार्गिल vs पाइपर निवेन - विजेता- जेड कार्गिल

बियांका ब्लेयर vs कैंडिस लेरे - विजेता- बियांका ब्लेयर

बता दें, SmackDown की तरफ से King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में दो मैच और कराने रह गए हैं। पहले राउंड में एलए नाइट का सैंटोस इस्कोबार जबकि मीचीन का टिफनी स्ट्रैटन से सामना होना है। ऐसा लग रहा है कि नाइट और टिफनी अपने-अपने मैच जीतकर टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बना सकते हैं।

WWE SmackDown की तरफ से King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के अगले राउंड में कौन-कौन से मैच होने हैं?

WWE SmackDown की तरफ से King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के अगले राउंड के लिए अभी तक दो मैचों का ही खुलासा हो पाया है। बता दें, King of the Ring टूर्नामेंट के अगले राउंड में रैंडी ऑर्टन का कार्मेलो हेज के खिलाफ मैच होना है। वहीं, जेड कार्गिल को Queen of the Ring के अगले राउंड में नाया जैक्स का सामना है।

इन दोनों मैचों के धमाकेदार होने की उम्मीद की जा रही है। अगर कोई उलटफेर नहीं होता है तो रैंडी और कार्गिल अपने-अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं।

