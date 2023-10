3 WWE Superstars जिनके Roman Reigns के खिलाफ चैंपियनशिप मैच के संकेत मिले लेकिन अभी तक सामना नहीं हो पाया

Roman Reigns: WWE में रोमन रेंस (Roman Reigns) के लिए पिछले 3 साल जबरदस्त रहे हैं। उन्होंने हील टर्न के बाद से काफी अच्छा काम किया है और अभी उनके पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। रेंस ने अपने टाइटल रन के दौरान कई स्टार्स को हराया है।

रोमन रेंस को इसी बीच कई सारे सुपरस्टार्स ने कंफ्रंट किया है और उन्होंने ज्यादातर रेसलर्स के खिलाफ मैच लड़ा है। कुछ ही ऐसे रेसलर्स हैं, जो ट्राइबल चीफ के खिलाफ मैच के संकेत देने बावजूद उनके खिलाफ अभी तक नज़र नहीं आए हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिनका रोमन रेंस के खिलाफ मैच टीज़ हुआ लेकिन कभी सामना नहीं हुआ।

3- WWE में Roman Reigns और Karrion Kross के मैच के संकेत मिल चुके हैं

कैरियन क्रॉस ने 2021 में रिलीज होने के बाद 5 अगस्त 2022 को SmackDown में चौंकाने वाली वापसी की थी। उन्होंने आकर ड्रू मैकइंटायर पर हमला किया था। इसी बीच उनकी पत्नी स्कार्लेट ने रोमन रेंस के सामने टाइमर रख दिया था। कैरियन और रोमन का इसी बीच स्टेयरडाउन भी देखने को मिला था। यहां से दोनों के बीच मैच के संकेत मिले थे।

अभी तक उनके बीच कोई मुकाबला देखने को नहीं मिला है। उस समय फैंस का उत्साह इस मैच को लेकर काफी ज्यादा था। पिछले एक साल में क्रॉस अपना मोमेंटम पूरी तरह से खो चुके हैं और अब उन्हें टीवी पर नज़र आए भी समय हो गया है। ऐसे में उनका रोमन रेंस के खिलाफ अब मैच होना थोड़ा मुश्किल है। अगर WWE किसी तरह से क्रॉस को रेंस के खिलाफ आगे जाकर बुक कर देता है, तो यह शानदार चीज़ होगी।

2- ऑस्टिन थ्योरी

ऑस्टिन थ्योरी ने Money in the Bank 2022 ब्रीफकेस जीता था और इसके बाद लग रहा था कि वो टॉप स्टार बनेंगे। उन्होंने इसके बाद कई बार रोमन रेंस को कंफ्रंट किया और उनके खिलाफ मैच के संकेत दिए। SummerSlam 2022 और Clash at the Castle में उन्होंने इसे कैश-इन करने की कोशिश की लेकिन उनका मैच कभी ऑफिशियल नहीं हो पाया।

इतने मौकों पर रोमन रेंस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच टीज़ हुआ लेकिन अभी तक यह मुकाबला नहीं हो पाया। थ्योरी ने पिछले साल उस समय के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सैथ रॉलिंस पर ब्रीफकेस कैश-इन करने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। थ्योरी ब्रीफकेस हार गए और उनके हाथ से रेंस के खिलाफ मैच लड़ने का मौका चला गया।

1- रैंडी ऑर्टन

रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस के बीच बड़ा इतिहास रहा है। वो पहले आमने-सामने आ चुके हैं लेकिन ट्राइबल चीफ के हील टर्न के बाद ऑर्टन ने अभी तक उनका सामना नहीं किया है। SummerSlam 2022 में रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच मैच होने की खबरें सामने आई थी। WWE ने भी इस मैच के संकेत दे दिए थे।

रैंडी ऑर्टन बुरी तरह चोटिल हो गए और WWE ने बाद में प्लान्स में बदलाव किया। ऑर्टन इसके बाद से ही कंपनी से दूर हैं। रोमन के खिलाफ उनका अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच जरूर टीज़ हुआ लेकिन दोनों का आमना-सामना अभी तक नहीं हुआ। ऑर्टन भविष्य में वापसी करके सीधा रेंस को कंफ्रंट कर सकते हैं। इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं।