WWE के 3 सबसे बड़े Superstars जो अपने करियर में आज तक Money in the Bank लैडर मैच नहीं जीत पाए हैं

WWE Superstars Yet to Win Money in the Bank Ladder Match: WWE हर साल Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन कराती है। इस इवेंट में होने वाले लैडर मैच काफी खास होते है। बता दें, मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मुकाबले को रिंग के ऊपर टंगे ब्रीफकेस को निकालकर जीता है। इस ब्रीफकेस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल करके कभी भी चैंपियनशिप मैच हासिल किया जा सकता है।

WWE इतिहास में ब्रॉक लैसनर, रैंडी ऑर्टन जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स मेंस Money in the Bank लैडर मैच जीत चुके हैं। हालांकि, अभी भी कई ऐसे टॉप सुपरस्टार्स हैं जो इस मुकाबले को जीत नहीं पाए हैं। इस आर्टिकल में हम WWE के ऐसे 3 बड़े सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो अपने करियर में आज तक Money in the Bank लैडर मैच नहीं जीत पाए हैं।

3- WWE सुपरस्टार एजे स्टाइल्स अपने करियर में आज तक मिस्टर Money in the Bank लैडर मैच नहीं जीत पाए हैं

एजे स्टाइल्स WWE के सबसे टैलेंटेड रेसलर्स में से एक हैं और वो हाइ-फ्लाइंग मूव्स करने में माहिर हैं। एजे का रेसलिंग स्टाइल Money in the Bank लैडर मैच लड़ने के लिए परफेक्ट है। उन्हें दो मौकों पर इस मुकाबले में कम्पीट करने का मौका भी मिल चुका है।

फिनॉमिनल वन साल 2017 और 2020 में Money in the Bank लैडर मैच में कम्पीट करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि, पूर्व WWE चैंपियन को इन दोनों ही मौकों पर हार का सामना करना पड़ा था। अब यह देखना रोचक होगा कि एजे स्टाइल्स अपना WWE करियर खत्म होने से पहले मिस्टर Money in the Bank बनने की उपलब्धि हासिल कर पाते हैं या नहीं।

2- पूर्व WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर Money in the Bank लैडर मैचों में अनलकी रहे हैं

ड्रू मैकइंटायर मौजूदा समय में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं और वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। ड्रू को 3 मौकों पर Money in the Bank लैडर मुकाबले में कम्पीट करने का मौका दिया गया था हालांकि, मैकइंटायर फिर भी इस मैच को नहीं जीत पाए। स्कॉटिश वॉरियर ने साल 2019, 2021 और 2022 में Money in the Bank लैडर मैच में कम्पीट किया था।

देखा जाए तो ड्रू मैकइंटायर मौजूदा समय में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस टाइटल के लिए एक और मैच मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल WWE में Money in the Bank का बिल्ड-अप जारी है। यह देखना रोचक होगा कि ड्रू मैकइंटायर को इस इवेंट में होने वाले लैडर मैच में कम्पीट करने का मौका मिल पाता है या नहीं।

1- रोमन रेंस का WWE Money in the Bank मैच नहीं जीत पाना हैरान करता है

रोमन रेंस WWE इतिहास के सबसे महानतम सुपरस्टार्स में से एक के रूप में जगह बना चुके हैं। रोमन अपने करियर में 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहने के अलावा Royal Rumble विजेता रह चुके हैं। यही नहीं, उनके नाम सबसे ज्यादा बार WrestleMania को मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड है।

हालांकि, रेंस अभी तक अपने करियर में मेंस Money in the Bank लैडर मैच नहीं जीत पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने अभी तक एक केवल मौके पर (साल 2015) इस मैच में कम्पीट किया था। अगर ट्राइबल मिस्टर Money in the Bank विजेता बनने की ठान लेते हैं तो शायद ही कोई उन्हें यह मुकाबला जीतने से रोक पाएगा।