Money In The Bank लैडर मैच जीतने वाले सभी WWE Superstars की लिस्ट: Brock Lesnar के अलावा 29 रेसलर्स ने रचा है इतिहास

Money In the bank Ladder Match Winners List: WWE Money in the Bank 2024 का आयोजन 7 जुलाई को इस बार कनाडा में होगा। WWE का ये खास प्रीमियम लाइव इवेंट माना जाता है। फैंस की नजरें हर साल इस इवेंट पर टिकी होती हैं। इस शो में मेंस और विमेंस लैडर मैच का आयोजन होता है। जो भी मुकाबले में जीत हासिल करता है उसे शानदार ब्रीफकेस मिलता है। इसके बाद उस सुपरस्टार के चैंपियन बनने के चांस आगे बढ़ जाते हैं।

साल 2024 में भी कई सुपरस्टार्स की नजरें इस ब्रीफकेस को जीतने पर होंगी। दावेदार बहुत हैं लेकिन देखना होगा कि अंत में किस स्टार को सफलता मिलेगी। खैर Money in the Bank 2024 के आयोजन में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आइए इससे पहले एक नज़र अब तक के सभी मेंस और विमेंस ब्रीफकेस विजताओं पर डालते हैं।

-साल 2005

WrestleMania 21 में हुए Money in the Bank लैडर मैच को WWE दिग्गज ऐज ने जीता था।

-साल 2006

WrestleMania 22 में हुए Money in the Bank लैडर मैच के विजेता रॉब वैन डैम रहे थे।

-साल 2007

WrestleMania 23 में मिस्टर कैनेडी ने लैडर मैच जीतकर अपने करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी।

-साल 2008

WrestleMania 24 में सीएम पंक ने बवाल मचाते हुए लैडर मैच अपने नाम किया था।

-साल 2009

WrestleMania 25 में भी पंक ने लैडर मैच में जीत हासिल की थी। Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले वो पहले रेसलर बने थे।

-साल 2010

WrestleMania 25 में जैक स्वैगर ने ब्रीफकेस हासिल किया था। इसी साल दूसरे Money in the Bank लैडर मैच में केन ने जीत हासिल की थी। साल 2010 में हुए तीसरे लैडर मैच को द मिज़ ने अपने नाम किया था।

-साल 2011

इस साल हुए पहले Money in the Bank लैडर मैच को दिग्गज डेनियल ब्रायन ने जीता था। वहीं दूसरे Money in the Bank लैडर मैच में अल्बर्टो डेल रिया ने जीत हासिल की थी।

-साल 2012

साल 2012 के पहले Money in the Bank लैडर मैच में डॉल्फ जिगलर की जीत हुई थी। वहीं दूसरा लैडर मैच जॉन सीना ने अपने नाम किया था।

-साल 2013

इस साल हुए पहले Money in the Bank लैडर मैच में डेमियन सैंडो ने जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे लैडर मैच में रैंडी ऑर्टन ने अपने करियर में इतिहास रचा था।

-साल 2014

साल 2014 का Money in the Bank लैडर मैच सैथ रॉलिंस ने जीता था।

-साल 2015

दिग्गज शेमस ने Money in the Bank लैडर मैच में जीत हासिल कर अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल किया था।

-साल 2016

इस साल Money in the Bank लैडर मैच में डीन एंब्रोज ने जीत हासिल की थी।

-साल 2017

साल 2017 में पहली बार विमेंस लैडर मैच की शुरूआत हुई थी। मेंस लैडर मैच में बैरन कॉर्बिन ने जीत हासिल की थी। वहीं विमेंस लैडर मैच की पहली विजेता कार्मेला बनीं थीं।

-साल 2018

इस साल मेंस लैडर मैच के विजेता ब्रॉन स्ट्रोमैन रहे थे। वहीं विमेंस लैडर मैच एलेक्सा ब्लिस ने हासिल किया था।

-साल 2019

2019 में हुए मेंस लैडर मैच में ब्रॉक लैसनर ने अचानक एंट्री कर सभी को चौंका दिया था। उन्होंने अपने करियर में पहली बार ये मुकाबला जीता। दूसरी तरफ विमेंस लैडर मैच बेली ने अपने नाम किया था।

-साल 2020

इस साल Money in the Bank को WWE हेडक्वार्टर में रखा गया था और मेंस लैडर मैच के विजेता ओटिस रहे थे। वहीं विमेंस लैडर मैच ओस्का ने जीता था।

-साल 2021

2021 में हुआ मेंस लैडर मैच बिग ई ने अपने नाम किया था। वहीं विमेंस लैडर मैच में निकी क्रॉस ने सफलता हासिल की थी।

-साल 2022

इस साल विमेंस लैडर मैच लिव मॉर्गन ने जीता था। वहीं मेंस लैडर मैच ऑस्टिन थ्योरी ने जीतकर अपने करियर की सफल शुरूआत की थी।

-साल 2023

साल 2023 में मेंस लैडर मैच के विजेता डेमियन प्रीस्ट रहे थे। वहीं विमेंस लैडर मैच में इयो स्काई ने जीत हासिल की थी।