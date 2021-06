WWE में जारी 4 फ्यूड्स जो Hell in a Cell 2021 में समाप्त हो सकते हैं 

WWE का अगला पीपीवी Hell in a Cell 2021 है और इस पीपीवी के आयोजन में एक हफ्ता रह गया है। इस हफ्ते Raw और SmackDown के एपिसोड के जरिए WWE इस पीपीवी का बिल्ड-अप अच्छे से समाप्त करना चाहेगी ताकि फैंस के मन में Hell in a Cell 2021 को लेकर उत्सुकता बनी रहे। इस पीपीवी के लिए WWE कुछ धमाकेदार मैच बुक कर चुकी है और उम्मीद है कि इस पीपीवी से पहले कुछ और मैचों की घोषणा की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:- WWE Rumor Roundup: द रॉक के अगले प्रतिदंद्वी का खुलासा हुआ, ब्रॉक लैसनर और ऐज के SummerSlam स्टेट्स पर अपडेट

रोमन रेंस vs रे मिस्टीरियो, बॉबी लैश्ले vs ड्रू मैकइंटायर, रिया रिप्ली vs शार्लेट फ्लेयर जैसे मैच Hell in a Cell 2021 पीपीवी में होने जा रहे प्रमुख मैचों में से एक हैं। आपको बता दें, इस वक्त WWE में कुछ फ्यूड्स काफी लंबे समय से जारी हैं और ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूड्स की Hell in a Cell 2021 में समाप्ति हो सकती है। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 फ्यूड्स का जिक्र करने वाले हैं जिनकी Hell in a Cell 2021 में समाप्ति हो सकती है।

4- WWE Hell in a Cell 2021 में समाप्त हो सकता है शार्लेट फ्लेयर vs रिया रिप्ली का फ्यूड

Raw विमेंस चैंपियन रिया रिप्ली और WWE सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर लंबे समय से फ्यूड में हैं और रिया Hell in a Cell पीपीवी में शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ मैच में अपना टाइटल डिफेंड करने जा रही हैं। इससे पहले रिया ने WrestleMania BackLash में असुका और शार्लेट के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना टाइटल डिफेंड किया था और इस मैच में रिया ने असुका को पिन करके मैच जीता था।

ये भी पढ़ें: 5 मौके जब रोमन रेंस ने खुद को WWE का टॉप हील स्टार साबित किया

ऐसा लग रहा है कि रिया लंबे समय तक चैंपियन बनी रहने वाली हैं और इसका मतलब यह है कि रिया Hell in a Cell पीपीवी में शार्लेट फ्लेयर को पिन करके अपना टाइटल रिटेन कर सकती हैं। इस जीत से रिया रिप्ली को चैंपियन के रूप में काफी फायदा होगा।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 3 NEXT

Edited by Subham Pal