4 पूर्व WWE Money in the Bank विजेता जो इस समय AEW का हिस्सा बने हुए हैं

Money in the Bank: WWE में काफी सालों से मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन देखने को मिल रहा है। कई सारे बड़े स्टार्स ने इस ब्रीफकेस पर कब्जा करके अपनी किस्मत को बदला है। कुछ पूर्व विजेता अभी भी कंपनी का हिस्सा हैं और कुछ रिटायर हो गए हैं। साथ ही कुछ दूसरी कंपनी में शामिल हो चुके हैं।

AEW की शुरुआत के बाद ढेरों रेसलर्स वहां गए हैं। कई सारे पूर्व Money in the Bank विजेता टोनी खान की कंपनी में मौजूद हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 पूर्व Money in the Bank विजेताओं को लेकर बात करने वाले हैं, जो इस समय All Elite Wrestling का हिस्सा बने हुए हैं।

4- पूर्व WWE Money in the Bank विजेता CM Punk इस समय AEW का हिस्सा हैं

सीएम पंक का रेसलिंग करियर काफी ज्यादा सफल रहा है। उन्होंने WWE में रहते हुए अपना बड़ा नाम बनाया था। वो दो बार Money in the Bank ब्रीफकेस जीत चुके हैं और दोनों को ही वो सफलतापूर्वक कैश-इन कर पाए हैं। पंक ने WrestleMania 24 में कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया था और फिर 30 जून 2008 को Raw में ऐज पर इसे कैश-इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे।

पंक ने अगले ही साल WrestleMania 25 में फिर ब्रीफकेस जीता और इस बार Extreme Rules 2009 में जैफ हार्डी को हराकर वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। पंक ने 2014 में WWE को छोड़ दिया था और 2021 में वो AEW का हिस्सा बने। अभी वो एक्शन से दूर हैं लेकिन जल्द ही उनकी AEW में वापसी होने वाली है।

3- जैक स्वैगर/जेक हेगर

जैक स्वैगर को आते ही WWE में काफी बड़ा पुश मिला था। वो WrestleMania 26 में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने बाद में 2 अप्रैल 2010 को SmackDown में क्रिस जैरिको पर इसे कैश-इन करके वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पर कब्जा कर लिया था।

बाद में उनकी बुकिंग में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वो कंपनी को छोड़कर चले गए और AEW की शुरुआत के कुछ महीनों बाद वहां अपने असली नाम जेक हेगर के साथ डेब्यू किया। हालांकि, यहां उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली है। वो क्रिस जैरिको के फैक्शन्स का लगातार हिस्सा बनकर रहे हैं।

2- डेनियल ब्रायन/ब्रायन डेनियलसन

डेनियल ब्रायन को WWE इतिहास के सबसे बढ़िया रेसलर्स में गिना जाएगा। उन्होंने कंपनी में जबरदस्त सफलता हासिल की थी। वो Money in the Bank 2011 में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लैडर मैच को जीतने में सफल हुए। ब्रायन ने इसे TLC 2011 में बिग शो पर कैश-इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी।

बाद में ब्रायन WWE के सबसे अहम स्टार्स में से एक बने। हालांकि, उन्होंने सालों तक WWE में काम करने के बाद प्रमोशन को छोड़ने का निर्णय लिया। वो अपने असली नाम ब्रायन डेनियलसन के साथ AEW का हिस्सा बने। AEW में डेब्यू करने के बाद से ब्रायन ने कई अच्छे मैच दिए हैं लेकिन वो मेन इवेंट सीन में अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे हैं।

1- डीन एम्ब्रोज़/जॉन मोक्सली

डीन एम्ब्रोज़ ने WWE में आने के बाद काफी जल्दी अपना नाम बना लिया था। 2016 के Money in the Bank लैडर मैच को जीतकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया था। इसी शो में वो सैथ रॉलिंस पर ब्रीफकेस को कैश-इन करके WWE चैंपियन बन गए थे।

WWE में इसके बाद वो कुछ और सालों तक रहे। हालांकि, AEW के सबसे पहले इवेंट Double or Nothing में उनका डेब्यू देखने को मिला। उन्हें अब AEW में रहते हुए 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है। वो इस प्रमोशन में जॉन मोक्सली के नाम से काम करते हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes