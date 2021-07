4 सुपरस्टार्स जिनके Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने पर WWE चैंपियंस के उनका टाइटल हारने का खतरा काफी बढ़ जाएगा

इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन (SmackDown) में दो Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच देखने को मिले। सैथ रॉलिंस और किंग नाकामुरा अपने-अपने मैच जीतकर मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना चुके हैं। इसी के साथ मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने वाले सभी WWE सुपरस्टार्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। सैथ रॉलिंस, शिंस्के नाकामुरा, बिग ई, रिडल, ड्रू मैकइंटायर, केविन ओवेंस, जॉन मॉरिसन और रिकोशे इस मैच में जगह बनाने वाले सुपरस्टार्स हैं।

यह देखना रोचक होगा कि इन 8 सुपरस्टार्स में से कौन सा सुपरस्टार इस लैडर मैच को जीतकर Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल कर पाता है। इस ब्रीफकेस को जीतने वाले सुपरस्टार्स के पास अपनी पसंद के चैंपियन के खिलाफ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने का मौका होता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिनके Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने पर WWE चैंपियंस के उनका टाइटल हारने का खतरा काफी बढ़ जाएगा।

4- WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस

केविन ओवेंस

केविन ओवेंस, सैमी जेन को हराकर Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने के बाद Talking Smack पर नजर आए। इसी शो के दौरान ओवेंस ने पॉल हेमन को कॉल करके चेतावनी दी कि ब्रीफकेस हासिल करने के बाद वह यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के खिलाफ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करेंगे।

आपको बता दें, साल 2021 की शुरूआत में केविन ओवेंस, रोमन रेंस के खिलाफ फ्यूड का हिस्सा थे। इस फ्यूड के दौरान ओवेंस ने रोमन रेंस को जरूर कड़ी टक्कर दी थी लेकिन वह उन्हें हराकर नए यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन पाए थे। हालांकि, अगर ओवेंस Money in the Bank लैडर मैच जीतकर ब्रीफकेस हासिल कर लेते हैं तो इससे WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के उनका टाइटल हारने का खतरा काफी बढ़ जाएगा।

