Raw में बॉबी लैश्ले के WWE चैंपियन बनने के 4 सबसे बड़े कारण

किसी व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा करने में कई साल गुजर जाते हैं, ऐसा ही कुछ इस हफ्ते WWE रॉ (Raw) के एपिसोड में बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) के साथ हुआ। साल 2005 में हुई प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत के 16 साल बाद अब जाकर लैश्ले पहली बार WWE चैंपियन बने हैं।

Raw के मेन इवेंट में उन्होंने द मिज़ (The Miz) को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया, जो कुछ हफ्ते पहले ही एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) 2021 में ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) पर Money in the Bank ब्रीफ़केस कैशइन कर नए चैंपियन बने थे।

WWE रेसलमेनिया (Wrestlemania) 37 के आयोजन में भी अब ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है। साल के सबसे शो से ठीक पहले लैश्ले का चैंपियन बनना जाहिर तौर पर स्टोरीलाइंस पर गहरा प्रभाव डालेगा। इसलिए आइए जानते हैं कि WWE ने Raw में बॉबी लैश्ले को चैंपियन बनाने का फैसला क्यों लिया।

द मिज़ के Wrestlemania 37 तक चैंपियन बने रहने से WWE को फायदा नहीं होता

पूर्व WWE चैंपियन द मिज़

द मिज़ अपने करियर में 2 बार WWE चैंपियन बने हैं और दोनों बार Money in the Bank ब्रीफ़केस कैशइन कर उन्होंने ये गौरव हासिल किया है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मिज़ ने ओटिस से कहीं अधिक बेहतर तरीके से MITB ब्रीफ़केस को हैंडल किया।

असल में उनका किरदार केवल कैशइन को दिलचस्प बनाना था, इस प्रक्रिया में वर्ल्ड चैंपियन बनना उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं रहा। ये भी सच्चाई है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए WWE ने शायद ही मिज़ को Wrestlemania तक चैंपियन बनाए रखने का प्लान तैयार किया हो।

बॉबी लैश्ले, ड्रू मैकइंटायर पहले से इस स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं और ब्रॉक लैसनर की वापसी का एंगल भी अब इस स्टोरीलाइन से जुड़ गया है। इसलिए इतने बड़े सुपरस्टार्स के बीच मिज़ के Wrestlemania 37 तक चैंपियन बने रहने का कोई अर्थ नहीं बनता था।

