4 कारण क्यों Damian Priest को WWE Fastlane 2023 में अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करना चाहिए था

Damian Priest: WWE फास्टलेन (Fastlane 2023) में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और शिंस्के नाकामुरा (Shinsuke Nakamura) के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था। दोनों लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में आमने-सामने आए थे। इस मैच में दोनों ने एक-दूसरे की हालत खराब कर दी। सैथ अंत में जीत हासिल करते हुए टाइटल रिटेन रखने में सफल हुए।

डेमियन प्रीस्ट के पास यहां Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने का सबसे अच्छा मौका था। प्रीस्ट चोटिल हो गए थे और इसी वजह से जजमेंट डे ने पहले ही उन्हें बड़ा कदम उठाने से मना कर दिया था। इस आर्टिकल में हम 4 कारणों के बारे में बात करेंगे क्यों डेमियन प्रीस्ट को Fastlane 2023 में अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करना चाहिए था।

4- WWE Fastlane 2023 के मेन इवेंट में Seth Rollins थक गए थे

सैथ रॉलिंस को लास्ट मैन स्टैंडिंग जैसी खतरनाक शर्त वाले मैच में शिंस्के नाकामुरा से कड़ी टक्कर मिली थी। जापान के दिग्गज स्टार ने पूरी तरह से सैथ को चोटिल करने का प्रयास किया था। अंत में रॉलिंस की हालत खराब हो गई थी और कड़े संघर्ष के बाद वो जीत दर्ज करते हुए टाइटल रिटेन रख पाए थे।

डेमियन प्रीस्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने का सही मौका था। सैथ की हालत खराब हो गई थी और अगर डेमियन आकर उनपर बुरी तरह अटैक करते और फिर अपना Money in the Bank दांव पर लगा देते, तो उनका कैश-इन सफल साबित हो जाता।

3- Fastlane 2023 इवेंट खास बन पाता

Fastlane 2023 इवेंट धमाकेदार रहा और मैचों के हिसाब से इवेंट को जरूर याद रखा जाएगा। शो में कई अच्छी चीज़ें देखने को मिली। कुछ जगहों पर ऐसा लगा कि WWE ने किसी चीज़ की कमी छोड़ दी है। शो में कुछ ऐतिहासिक देखने को नहीं मिला।

डेमियन प्रीस्ट का कॉन्ट्रैक्ट यहां कैश-इन हो जाता, तो जरूर ही यह इवेंट यादगार बनता। काफी समय बाद कोई ऐसा Money in the Bank विजेता देखने को मिला है, जो अपने कैश-इन को बिल्ड कर रहा है। अगर वो Fastlane में कैश-इन करते तो यह इवेंट उनके नाम से हमेशा याद रखा जाता।

2- टैग टीम चैंपियनशिप हारने का प्रभाव कम हो जाता

Fastlane 2023 की शुरुआत में फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट का जे उसो और कोडी रोड्स के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था। इस मैच के अंत ने फैंस को चौंका दिया। जजमेंट डे के सदस्यों को जे और कोडी के खिलाफ बड़ी हार मिली।

प्रीस्ट और बैलर टैग टीम टाइटल को गंवा बैठे। सभी का ध्यान उनके चैंपियनशिप हारने पर था। डेमियन प्रीस्ट अगर सैथ रॉलिंस पर अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर देते, तो फिर उनके चैंपियनशिप हारने का प्रभाव कम हो जाता। यह चीज़ उनके लिए अच्छी रहती।

1- सैथ रॉलिंस को बिना पिन किए उनसे टाइटल ले सकते थे

सैथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा के बीच मैच ब्रूटल था। यह लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। इस मैच का अंत पिनफॉल या सबमिशन से नहीं होता है। ऐसे में डेमियन प्रीस्ट अगर यहां कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करते, तो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच ट्रिपल थ्रेट की शर्त के साथ आगे बढ़ता।

डेमियन प्रीस्ट के पास सैथ को बिना पिन किए उनसे टाइटल लेने का मौका रहता। इससे रॉलिंस का कद कम नहीं होता और उनसे आखिर चैंपियनशिप भी ली जा सकती थी। WWE को जरूर डेमियन प्रीस्ट को इसी कारण कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन के लिए बुक करना चाहिए था।