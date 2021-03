4 चीज़ें जो जॉन सीना ने WWE में की है लेकिन ब्रॉक लैसनर कभी नहीं कर पाए

जॉन सीना (John Cena) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) दोनों ही काफी प्रसिद्ध WWE सुपरस्टार्स है। वो एटीट्यूड एरा के बाद WWE के सबसे सफल सुपरस्टार्स में से एक है। उन्होंने WWE में रहते हुए काफी सारे मैच लड़े हैं। साथ ही दोनों ने कई बार चैंपियनशिप भी जीती हैं। दोनों के ही पूरी दुनिया में करोड़ो प्रशंसक मौजूद है।

जॉन सीना और ब्रॉक लैसनर ने WWE में काफी सफलता हासिल की है। इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें है जो दोनों ने हासिल की है। इसके बावजूद कई ऐसी चीज़ें भी है जो जॉन सीना ने अपने WWE करियर में की है लेकिन ब्रॉक लैसनर ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए हम 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो जॉन सीना ने की है लेकिन ब्रॉक लैसनर नहीं कर पाए।

4- ब्रॉक लैसनर ने कभी Elimination Chamber मैच में हिस्सा नहीं लिया है जबकि जॉन सीना ने जीत दर्ज की हुई है

ब्रॉक लैसनर ने WWE में ढेरों तरह के मैचों में हिस्सा लिया है। वो Royal Rumble मैच, King Of The King फाइनल्स, Money in the Bank मैच, स्टील केज और Hell in a Cell समेत ढेरों तरह के मैचों में हिस्सा ले चुके हैं। इसके बावजूद वो कभी भी Elimination Chamber मैच नहीं लड़ पाए हैं। दरअसल, जॉन सीना ने 7 बार Elimination Chamber मैच में हिस्सा लिया है और उन्हें 3 बार जीत भी मिली हुई।

इसके बावजूद ब्रॉक लैसनर को इस शानदार मैच में हिस्सा लेने का मौका कभी भी नहीं मिला है। उन्होंने कई तरह के मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबको चौंकाया है। अगर वो इस मैच में शामिल होते तो शायद वो यहां भी काफी सफल रहते। वो एलिमिनेशन के मामले में ट्रिपल एच और क्रिस जैरिको का रिकॉर्ड आराम से तोड़ सकते थे। खैर, उन्हें कभी मौका नहीं दिया गया।

