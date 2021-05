4 दिग्गज WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने सबसे ज्यादा Hell in a Cell मैच लड़े हैं

WWE का अगला पीपीवी हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) रहने वाला है। WWE इस इवेंट के लिए जरूर ही कुछ बड़े मैच तय करेगा। सालों से इस इवेंट का आयोजन हो रहा है। दरअसल, पीपीवी के अंदर कुछ Hell in a Cell मैच देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य सिंगल्स या टैग टीम मैच रहते हैं। 1997 में पहला Hell in a Cell मैच देखने को मिला था।

We are officially on the road to WrestleMania Hell in a Cell. pic.twitter.com/LruWlE1OjI — Fiending For Followers ‼️ (@Fiend4FolIows) May 17, 2021

इस दौरान द अंडरटेकर और शॉन माइकल्स आपस में भिड़े थे और माइकल्स ने बड़े मैच में जीत दर्ज की थी। इसके बाद से Hell in a Cell मैच WWE का अहम हिस्सा बन गया। WWE इतिहास में ढेरों Hell in a Cell मैच देखने को मिल चुके हैं। इस दौरान कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने काफी ज्यादा मैच लड़े हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 WWE सुपरस्टार्स के बारे बात करेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा Hell in a Cell मैच लड़े हैं।

4- पूर्व WWE दिग्गज सीएम पंक (5 Hell in a Cell मैच)

Looking Back at CM Punk’s History Inside Hell in a Cell https://t.co/5aTtSkLhIX pic.twitter.com/uQNxwu0EIY — PWP Nation (@PWPNation) October 22, 2015

सीएम पंक ने 2014 में WWE से जाने का निर्णय लिया था। इसके बाद से ही वो दिखाई नहीं दिए हैं और अब शायद ही वो WWE में अपनी वापसी करें। खैर, पंक ने WWE के अंदर कई Hell in a Cell मैच लड़े हैं। दरअसल, इस दिग्गज ने 5 बार इस तरह के मैच में हिस्सा लिया है। इस दौरान वो दो में जीत दर्ज कर चुके हैं और 3 बार उनकी हार हुई थी।

सीएम पंक ने Hell in a Cell के अंदर द अंडरटेकर का सामना 2009 में किया था। इसके अलावा 2011 से लेकर 2013 तक भी उन्होंने इस तरह के मैच में हिस्सा लिया है। दरअसल, पंक ने इस मैच में रायबैक को दो बार हराया है। उनके बीच एक सिंगल्स मैच हुआ था जबकि एक हैंडीकैप मैच था और उनके खिलाफ रायबैक के अलावा पॉल हेमन भी थे।

