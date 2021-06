4 WWE सुपरस्टार्स जो विमेंस Money in the bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर सकती हैं 

WWE के अगले पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the bank) 2021 के आयोजन में कुछ ही हफ्ते रह गए हैं। आपको बता दें, इस पीपीवी का आयोजन 18 जुलाई (भारत में 19 जुलाई) को लाइव ऑडियंस के सामने फोर्थ वर्थ, टेक्सस के डिकीज एरीना में होना है। इस पीपीवी में होने जा रहे प्रमुख मैचों में से एक विमेंस Money in the bank लैडर मैच है।

आपको बता दें, इस हफ्ते Raw में विमेंस Money in the bank लैडर मैच के लिए दो टैग टीम क्वालिफाइंग मैच देखने को मिले थे। एलेक्सा ब्लिस & निकी क्रॉस और असुका & नेओमी अपने-अपने टैग टीम मैच जीतकर विमेंस लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। आने वाले समय में 4 SmackDown विमेंस स्टार्स इस मैच के लिए क्वालीफाई कर लेंगी। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसी सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि विमेंस Money in the bank लैडर मैच में जगह बना सकती हैं।

4- WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स Money in the bank मैच के लिए क्वालीफाई कर सकती हैं

साशा बैंक्स लंबे समय से WWE टेलीविजन पर नजर नहीं आई हैं और साशा को 16 जुलाई को होने जा रहे SmackDown के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है। आपको बता दें, Money in the bank 2021 पीपीवी से पहले यह SmackDown का आखिरी एपिसोड होगा।

संभव है कि शो से पहले SmackDown के आखिरी एपिसोड में वापसी करने के बाद साशा विमेंस Money in the bank लैडर मैच में शामिल होकर सभी को चौंका सकती हैं। बैंक्स ने पिछली बार साल 2018 में इस मैच में हिस्सा लिया था लेकिन वह यह मैच नहीं जीत पाई थी। इसलिए यह देखना रोचक होगा कि इस साल वह मिस Money in the bank विजेता बन पाती हैं या नहीं।

