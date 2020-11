5 दिलचस्प बातें जो अंडरटेकर ने विंस मैकमैहन के बारे में बताई

ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अंडरटेकर और विंस मैकमैहन असल जिंदगी में एक-दूसरे के बहुत करीब हैं। दोनों पिछले 30 सालों से एकसाथ काम करते आ रहे हैं। इतने सालों तक एकसाथ काम करने का मतलब साफ है कि इनकी दोस्ती बहुत गहरी रही है।

WCW को छोड़ सर्वाइवर सीरीज 1990 में अपना WWE डेब्यू करने के बाद अंडरटेकर के करियर ने नया मोड़ लिया। WWE टीवी पर भी विंस और अंडरटेकर साथियों के रूप में नजर आते रहे हैं और कई मौकों पर दुश्मन भी बने। यहां तक कि विंस को अंडरटेकर के खिलाफ जीत भी मिल चुकी है, जो उन्होंने सर्वाइवर सीरीज 2003 में प्राप्त की थी।

इस आर्टिकल में हम अंडरटेकर के कुछ हालिया इंटरव्यूज को ध्यान में रखते हुए उन 5 बातों के बारे में बताने वाले हैं जो द डेड मैन ने विंस मैकमैहन के बारे में कही हैं

विंस मैकमैहन ने अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री 'The Last Ride' के आखिरी 15 मिनट में बदलाव किया

अंडरटेकर की "Undertaker: The Last Ride" डॉक्यूमेंट्री सीरीज ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इसमें द डेड मैन ने रेसलिंग छोड़ने के बाद अपने भविष्य के बारे में भी बात की। इसी बीच उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि विंस मैकमैहन ने इस सीरीज के आखिरी 15 मिनट को बदल दिया था।

उन्होंने कहा, "जैसे ही डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सबकुछ मेरे दिमाग में पहले से ही था। लेकिन इसके आखिरी 15 मिनट की स्क्रिप्ट मुझे विंस मैकमैहन को भेजनी पड़ी, जो WWE के चेयरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए हमने अंत में 'Never Say Never' की काहवत को जोड़ा था।"

अंडरटेकर ने अपना आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ लड़ा। लेकिन फैंस को अभी भी उम्मीद है कि द डेड मैन अभी भी रिटायर नहीं हुए हैं, क्योंकि विंस बार-बार उन्हें वापसी के लिए मनाते आए हैं।

