ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सैंकड़ों WWE सुपरस्टार्स में से कुछ ही टॉप पर पहुंचने में सफल हो पाते हैं। वहीं कुछ को अलग-अलग कारणों की वजह से कंपनी छोड़नी पड़ती है या उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है।

अक्सर देखा जाता है कि WWE से रिलीज़ होने के बाद रेसलर्स रिटायर होने का फैसला ले लेते हैं। कुछ को दूसरी नौकरी मिल जाती है तो कुछ अन्य चीजें कर अपना गुजारा कर रहे होते हैं।

खैर इन सब बातों को किनारे रखते हुए इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 पूर्व WWE सुपरस्टार्स के नाम आपके सामने रख रहे हैं जो वापसी करना चाहते हैं।

WWE हॉल ऑफ फेमर लिटा

लिटा 4 बार की विमेंस चैंपियन रह चुकी हैं और आज काफी संख्या में युवा स्टार्स के लिए प्रेरणास्त्रोत बनी हुई हैं। इसी साल जुलाई में कोरी ग्रेव्स के After The Bell पॉडकास्ट में लिटा ने कहा था कि वो अगर कंपनी का कोई अधिकारी उनसे वापसी के लिए संपर्क साधता है तो वो जरूर वापसी करेंगी।

लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो WWE में वापस आती भी हैं तो कम समय की डील साइन करेंगी। लिटा हॉल ऑफ फेमर हैं और संभव ही फैंस को उनकी वापसी के बाद कई ड्रीम मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं।

द रॉक

द रॉक WWE के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार्स में से एक हैं और अधिकांश समय वो अपने मूवी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहते हैं। द रॉक हमेशा से WWE के प्रति निष्ठावान रहे हैं और कई बार वापसी कर चुके हैं, इसलिए संभव है कि फैंस के मनोरंजन के लिए वो एक बार फिर वापसी कर सकते हैं।

इसी साल अप्रैल में इंस्टाग्राम पर एक Q&A सेशन में उनसे रोमन रेंस के साथ मुकाबले के बारे में पूछा गया था। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "अगर ये संभव है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। वैसे भी WWE में 'Never Say Never' यानी कभी किसी चीज को ना नहीं कहना चाहिए, ये कहावत पिछले कई दशकों से चली आ रही है।"

