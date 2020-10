WWE Hell in a Cell में रोमन रेंस VS जे उसो के मैच के 5 संभावित अंत

WWE का हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) काफी ज्यादा खास रहने वाला है। WWE ने अपने इस पीपीवी के लिए बढ़िया मैच तय किये हैं। शो में 3 बड़े और महत्वपूर्ण Hell in a Cell मैच होंगे। हर कोई मुकाबलों के लिए उत्साहित है। पीपीवी के संभावित मेन इवेंट में रोमन रेंस का सामना जे उसो से Hell in a Cell 'आई क्विट' मैच में होने वाला है।

दोनों भाइयों के बीच क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी में मैच हुआ था। यहां द बिग डॉग ने जे का बुरा हाल कर दिया था। इसके बाद एक बार फिर दोनों के बीच मुकाबला होगा। अबतक की स्टोरीलाइन जबरदस्त रही हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैच भी रोचक रहेगा।

Tribal Chief Roman Reigns serving nothing but LOOKS pic.twitter.com/C9nzlsok3a — 💛💙 Tribal Chief Stan Account (@RomanMoxFan2010) October 24, 2020

हर किसी के मन में सवाल होगा कि किस तरीके से रोमन रेंस और जे उसो के मुकाबले का अंत हो सकता है। इसलिए हम Hell in a Cell में रोमन रेंस और जे उसो के मैच के संभावित नतीजों के बारे में बात करेंगे।

5- रोमन रेंस Hell in a Cell में आसानी से जे उसो से 'आई क्विट' बुलवा लें

रोमन रेंस ने क्लैश ऑफ चैंपियंस में जे उसो पर जमकर हमला किया था। इसके बाद वो उठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में इस बार वो ट्राइबल चीफ के साथ एक सैल में बंद होंगे। इस वजह से जे उसो की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। मैच में जरूर हील रोमन रेंस का दबदबा रहेगा। अंत भी कुछ इसी तरह देखने को मिल सकता है।

रोमन रेंस को जीत के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे में वो आसानी से Hell in a Cell के अंदर जे उसो से 'आई क्विट' बुलवा सकते हैं। इससे रोमन रेंस एक तगड़े हील के रूप में सामने आएंगे और मैच में इंटरफेरेंस की भी कोई जरूरत नहीं होगी।

