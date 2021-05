5 कारण क्यों WWE लैजेंड ऐज को 2021 Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहिए  

ऐज (Edge) को WWE के महानतम सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है। आपको बता दें, हॉल ऑफ फेमर ऐज अपने करियर में ट्रिपल क्राउन चैंपियन, 11 बार के वर्ल्ड चैंपियन, 2 बार के Royal Rumble मैच विजेता रह चुके हैं। ऐज को साल 2011 में इंजरी की वजह से रिटायरमेंट के लिए मजूबर होना पड़ा था, हालांकि, उन्होंने 2020 Royal Rumble में रिटायरमेंट से वापसी करते हुए सभी को चौंका दिया था। वहीं, ऐज WrestleMania 37 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने के बाद से ही WWE में दिखाई नहीं दिए हैं।

ये भी पढ़ें: 5 तरीके जिनसे WWE फैंस की वापसी के बाद उन्हें चौंका सकती है

हालांकि, यह घोषणा हो चुकी है कि ऐज 16 जुलाई को होने जा रहे SmackDown के एपिसोड के जरिए WWE में वापसी कर लेंगे। आपको बता दें, यह शो Money in the bank पीपीवी से कुछ दिन पहले ही होना है और यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह इस पीपीवी में होने जा रहे लैडर मैच का हिस्सा हो सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों ऐज को 2021 Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहिए।

5- ऐज WWE में Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं

ऐज

पिछले कुछ सालों में Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू में काफी कमी आई है। पिछले साल WWE ने ओटिस को यह ब्रीफकेस जिताकर बड़ी गलती कर दी थी। वहीं, साल 2019 में ब्रॉक लैसनर ने इस ब्रीफकेस को जीतने के बाद ही इसे उतना महत्व नहीं दिया था। इसके अलावा पिछले 8 साल में 4 बार कैश इन सफल नहीं हो पाया था और इस वजह से इस ब्रीफकेस का महत्व कम हुआ है।

ये भी पढ़ें: 8 WWE सुपरस्टार्स जो Hell in a Cell मैच में सबसे ज्यादा बार कम्पीट कर चुके हैं

पहला मिस्टर Money in the bank होने की वजह से ऐज को पता है कि इस ब्रीफकेस का कितना महत्व है। यही कारण है कि अगर ऐज को इस Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने का मौका मिलता है तो वह इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ाने में जरूर मदद करेंगे।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 3 NEXT