8 WWE सुपरस्टार्स जो Hell in a Cell मैच में सबसे ज्यादा बार कम्पीट कर चुके हैं 

WWE ने हाल ही में घोषणा की है कि उनका अगला पीपीवी Hell in a Cell 2021 होगा और इस पीपीवी का आयोजन 20 जून (भारत में 21 जून) को होगा। आपको बता दें, Hell in a Cell पीपीवी का आयोजन साल 2009 में शुरू हुआ था और तभी से इसका आयोजन हर साल सितंबर या अक्टूबर में कराया जाता था। इसी पीपीवी में WWE इतिहास के सबसे खतरनाक मैचों में से एक Hell in a Cell मैच का आयोजन किया जाता है।

ये भी पढ़ें: 4 कारण क्यों WWE सुपरस्टार फिन बैलर को मेन रोस्टर में वापसी कर लेनी चाहिए

आपको बता दें, इस मैच के दौरान रिंग 20 फीट ऊंचे स्टील केज से घिरा होता है। यह एक नो डिसक्वालिफिकेशन मैच होता है और सुपरस्टार्स केवल सबमिशन या पिनफॉल के जरिए मैच जीत सकते हैं। इस आर्टिकल में हम कुछ ऐसे सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बार इस मैच में कम्पीट कर चुके है।

5- WWE सुपरस्टार्स शॉन माइकल्स, जॉन सीना, रोमन रेंस और मिक फोली Hell in a Cell मैच में 4 बार कम्पीट कर चुके हैं

Hell in a Cell

यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, जॉन सीना और हॉल ऑफ फेमर्स शॉन माइकल्स & मिक फोली 4 Hell in a Cell मैच में कम्पीट कर चुके हैं। शॉन ने पहला Hell in a Cell मैच 1997 में द अंडरटेकर के खिलाफ लड़ा था और इस मैच में केन के दखल की वजह से शॉन की जीत हुई थी। मिक फोली ने अपने करियर का सबसे लोकप्रिय Hell in a Cell मैच साल 1998 में द अंडरटेकर के खिलाफ लड़ा था।

ये भी पढ़ें: WWE Rumor Roundup: डीमन किंग की वापसी पर बड़ा अपडेट, ऐज को लेकर बड़ी खबर

वहीं, जॉन सीना द्वारा लड़े गए 4 Hell in a Cell मैचों में से 2 मैच में उनके प्रतिद्वंदी रैंडी ऑर्टन थे। अगर रोमन रेंस की बात की जाए तो उन्होंने सबसे हालिया Hell in a Cell मैच साल 2020 में जे उसो के खिलाफ लड़ा था। यह एक आई क्विट मैच था और इस मैच में रोमन ने जे उसो को हराकर अपना यूनिवर्सल टाइटल रिटेन किया था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाए।

1 / 4 NEXT