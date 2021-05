5 कारण क्यों WWE Money in the Bank पीपीवी की तारीख आगे बढ़ाना सही फैसला है 

WWE WrestleMania BackLash पीपीवी में कंपनी ने Money in the Bank पीपीवी का प्रमोशन न करके सभी को हैरान कर दिया था। इसके बजाए Hell in a Cell पीपीवी को हाइप करने के लिए एक वीडियो चलाया गया और इस पीपीवी का आयोजन 20 जून को होगा। हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि पहले इसी तारीख को Money in the Bank पीपीवी का आयोजन होना था। पिछले दो सालों से Money in the Bank का आयोजन मई में होता आ रहा था जबकि इससे पहले इसका आयोजन जून में हुआ करता था।

ये भी पढ़ें: 5 बड़े मैच जो एजे स्टाइल्स को WWE से रिटायर होने से पहले जरूर लड़ना चाहिए

देखा जाए तो दुनिया में ज्यादातर जगह लोगों ने वैक्सीन ले ली है और सभी चीजों को महामारी फैलने से पहले वाली हालत में लाना चाहते हैं। WWE की भी यही सोच है और शायद यही कारण है कि Money in the Bank पीपीवी की तारीख आगे बढ़ाई गई है। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों Money in the Bank पीपीवी की तारीख आगे बढ़ाना सही फैसला है।

5- WWE को चीजों को प्लान करने का ज्यादा समय मिल जाएगा

ओटिस

इस पीपीवी की तारीख आगे बढ़ाना का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि WWE को चीजों को ठीक तरह से प्लान करने का मौका मिल जाएगा। पिछले साल Money in the Bank पीपीवी में ट्रेडिशनल मैच कराने के बजाए मेंस और विमेंस लैडर मैचों का आयोजन WWE के हेडक्वार्टर्स में कराया गया था। यही नहीं, विंस मैकमैहन ने इस पीपीवी में ओटिस को मिस्टर Money in the Bank बनाने की गलती कर दी थी।

ये भी पढ़ें: WWE Rumor Roundup: जिंदर महल को लेकर कंपनी का बड़ा प्लान, ब्रॉक लैसनर के रिटर्न मैच को लेकर बड़ी खबर

हालांकि, WWE ने बाद में द मिज को नया मिस्टर Money in the Bank बनाकर काफी हद तक अपनी गलती सुधारने की कोशिश की थी। अब जबकि, WWE को इस साल Money in the Bank का आयोजन करने के लिए एक महीने ज्यादा समय मिल गया है, इस दौरान कंपनी यह प्लान कर सकती है कि इस पीपीवी में होने जा रहे लैडर मैच में किन सुपरस्टार्स को शामिल करना है और किन्हें विजेता बनाना है़।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाए।

1 / 3 NEXT