5 WWE सुपरस्टार्स जो चैंपियनशिप मैचों में हारना चाहते थे

कुछ WWE सुपरस्टार्स जो चैंपियनशिप मैचों में जानबूझकर हारना चाहते थे

रेसलमेनिया 24 में अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक का अंत नहीं करना चाहते थे ऐज।

मार्क हेनरी और ऐज

डब्लू डब्लू ई (WWE) मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ब्रांड है और दुनिया में इसके लाखों-करोड़ों फैंस हैं। अंडरटेकर (Undertaker) से लेकर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन (Steve Austin) जैसे लैजेंड सुपरस्टार्स ने WWE में काफी सफलता प्राप्त की है।

WWE में ये मायने नहीं रखता कि सुपरस्टार्स के पास वर्ल्ड टाइटल है या कोई मिड-कार्ड टाइटल, हर किसी का अपना अलग महत्व होता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जो WWE में चैंपियनशिप मैच नहीं जीतना चाहते थे।

WWE रेसलमेनिया 36 में हारना चाहती थीं बैकी लिंच

बैकी लिंच

WWE रेसलमेनिया 35 में जीत के 398 दिन बाद तक बैकी लिंच (Becky Lynch) रॉ विमेंस चैंपियन बनी रही थीं। रेसलमेनिया 36 में उन्हें शायना बैज़लर के खिलाफ रॉ विमेंस टाइटल डिफेंड करना था लेकिन The Bellas पॉडकास्ट में बैकी ने कहा था कि वो चैंपियन नहीं बनी रहना चाहती। इसके बावजूद विंस ने परिणाम में बदलाव नहीं किया और शायना को हार के लिए बुक किया था।

डॉल्फ जिगलर No Mercy 2016 में हार चाहते थे

डॉल्फ जिगलर

द मिज़ और डॉल्फ जिगलर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल फ्यूड को स्मैकडाउन के इतिहास की सबसे यादगार दुश्मनियों में गिना जाता है। After The Bell पॉडकास्ट पर जिगलर ने No Mercy 2016 के मैच के बारे में कहा था कि, "मैं अब WWE में काम नहीं करना चाहता और ना ही नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा।"

साथ ही जिगलर इस मैच में अपने करियर को दांव पर लगाना चाहते थे लेकिन विंस मैकमैहन ने ऐसा नहीं होने दिया था।

