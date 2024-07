5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते WWE Raw में देखने को मिल सकती हैं 

WWE Raw Surprises Can Happen: WWE Raw का इस हफ्ते Money in the Bank के बाद पहला एपिसोड देखने को मिलने वाला है। रॉ (Raw) के इस एपिसोड के जरिए SummerSlam 2024 के बिल्ड-अप की शुरूआत हो जाएगी। रेड ब्रांड के इस शो से पहले ही ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) को सस्पेंड किया जा चुका है।

इसके साथ ही Raw के लिए कुछ बेहतरीन मुकाबले ऑफिशियल कर दिए गए हैं। संभव है कि शो में कुछ सरप्राइज भी बुक किए जा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE Raw में मैच के दौरान चैड गेबल और जे उसो दोनों पर अटैक कर सकते हैं Wyatt Sick6

चैड गेबल और जे उसो इस साल हुए मेंस Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा थे लेकिन इन दोनों में से कोई भी यह मुकाबला जीत नहीं पाया था। अब इन दोनों के बीच इस हफ्ते Raw के लिए सिंगल्स मैच बुक कर दिया गया है। देखा जाए तो Wyatt Sick6 फैक्शन डेब्यू के बाद से ही चैड को टारगेट कर रहे हैं। गेबल ने पिछले हफ्ते रेड ब्रांड में कहा था कि अंकल हाउडी के फैक्शन को उनकी जगह उसो को टारगेट करना चाहिए।

Wyatt Sick6 को डेब्यू के बाद से ही खतरनाक फैक्शन के रूप में बुक किया गया है लेकिन इस फैक्शन द्वारा अभी तक ऑन-स्क्रीन किसी सुपरस्टार पर अटैक करते हुए दिखाया नहीं गया है। इस वजह से संभव है कि WWE Raw में होने वाले सिंगल्स मैच के दौरान Wyatt Sick6 द्वारा चैड गेबल के साथ-साथ जे उसो पर भी अटैक करा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह बात तो पक्की है कि इस हमले की वजह से इन दोनों सुपरस्टार्स की हालत काफी खराब हो जाएगी।

4- WWE Raw में डेमियन प्रीस्ट और गुंथर के बीच ब्रॉल हो सकता है

डेमियन प्रीस्ट Money in the Bank 2024 में एक बार फिर सीएम पंक की मदद से अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहे। अब डेमियन के सामने गुंथर नाम की चुनौती आने वाली है। बता दें, रिंग जनरल को King of the Ring विजेता बनने की वजह से SummerSlam में प्रीस्ट के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है।

हालांकि, अधिकतर फैंस इस बड़े मुकाबले को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं लग रहे हैं। इस वजह से संभव है कि WWE इस फिउड की तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए डेमियन प्रीस्ट और गुंथर के बीच ब्रॉल करा सकती है। अगर ब्रॉल होता है तो ये दोनों अपने खतरनाक मूव्स का इस्तेमाल करके एक-दूसरे का बुरा हाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

3- WWE Raw में अपने प्रोमो के दौरान सीएम पंक पर तंज कस सकते हैं सैथ रॉलिंस

सैथ रॉलिंस WWE में सीएम पंक की वापसी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि पंक ने अपनी हरकतों से एक बार फिर सैथ को गुस्सा दिला दिया है। Money in the Bank में ड्रू मैकइंटायर ने रॉलिंस vs डेमियन प्रीस्ट के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके इसे ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया था।

इसी के बाद सीएम पंक ने इस मैच में दखल देकर ड्रू पर अटैक किया था और इसका फायदा उठाकर डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने में कामयाब रहे थे। सैथ मैच हारने की वजह से प्रीस्ट के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहते इस टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि रॉलिंस इस हार का जिम्मेदार सीएम पंक को मानते हैं। इस वजह से काफी संभावना है कि द आर्किटेक्ट Raw में प्रोमो देकर पंक की धज्जियां उड़ाते हुए उनके साथ दुश्मनी आगे बढ़ा सकते हैं।

2- ड्रू मैकइंटायर सस्पेंड होने के बावजूद WWE Raw में आकर बवाल मचा सकते हैं

ड्रू मैकइंटायर को सस्पेंड होने की वजह से Raw में आने की इजाजत नहीं है। हालांकि, ड्रू एक बार फिर सीएम पंक की वजह से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच हारने से गुस्से में हैं और वो कंपनी का शायद ही कोई नियम मानेंगे। इस वजह से मैकइंटायर के Raw में घुसपैठ करने की संभावना काफी बढ़ चुकी है।

ऐसा लग रहा है कि स्कॉटिश वॉरियर रेड ब्रांड में घुसपैठ करने के बाद सीएम पंक को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं, इस दौरान जो भी शख्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वो उसपर जबरदस्त हमला कर सकते हैं। यही नहीं, ड्रू मैकइंटायर उन्हें सस्पेंड करने के लिए जनरल मैनेजर एडम पीयर्स पर भी खतरनाक अटैक कर सकते हैं।

1- WWE Raw में मिक्स्ड टैग टीम मैच के दौरान रिया रिप्ली की वापसी हो सकती है

रिया रिप्ली की अनुपस्थिति में विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन Raw में डॉमिनिक मिस्टीरियो के करीब आने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि, डॉमिनिक ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उन्हें लिव के साथ रहना पसंद नहीं है। इसके बावजूद जजमेंट डे मेंबर इस हफ्ते Raw में मॉर्गन के साथ मिलकर मिक्स्ड टैग टीम मैच में रे मिस्टीरियो और ज़ेलिना वेगा का सामना करने वाले हैं।

देखा जाए तो रिया रिप्ली को डॉमिनिक मिस्टीरियो का ज़ेलिना वेगा के साथ टीम बनाना पसंद नहीं आएगा। यही कारण है कि संभव है कि वो टैग टीम मैच के दौरान वापसी करते हुए सभी को सरप्राइज दे सकती हैं। यह बात तो पक्की है कि रिया की वापसी से डॉमिनिक और लिव हक्के-बक्के रह जाएंगे और उन्हें मैच हारना पड़ सकता है। इसके बाद रिप्ली अपनी दुश्मन मॉर्गन पर हमला करके उन्हें सबक सिखा सकती हैं।

