5 चौंकाने वाली चीज़ें जो WWE Money in the Bank 2021 में हो सकती हैं

मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2021 पीपीवी अब सिर्फ एक एपिसोड दूर है। WWE ने एपिसोड के लिए कुछ जबरदस्त मैचों का आयोजन कर दिया है। इस इवेंट में दो Money in the Bank लैडर मैचों के अलावा चैंपियनशिप मैच भी बुक किये जाएंगे। WWE का यह इवेंट फैंस की उपस्थिति में देखने को मिलेगा।

You can call me Miss Money in the Bank 💚 pic.twitter.com/KeQQIW7cbb — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) July 10, 2021

हर कोई चाहेगा कि Money in the Bank खास और यादगार बने। WWE को इसके लिए बड़े शॉक्स और सरप्राइज प्लान करने होंगे। इससे सभी के बीच इवेंट चर्चा का विषय बन जाएगा। खैर, इस आर्टिकल में हम 5 चौंकाने वाली चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो Money in the Bank 2021 पीपीवी में हो सकती हैं।

5- WWE Money in the Bank लैडर मैच में रैंडी ऑर्टन अपने साथी रिडल को धोखा दें

Honestly about now I’ll take one of the rkbro members randy orton or riddle 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/BsTc2XpDMh — ❥sᴛɪʟʟ ɪɪᴄᴏɴɪᴄ (@IIconicCassie) July 15, 2021

रिडल Money in the Bank लैडर मैच में दिखाई देने वाले हैं। हालांकि, उनके टैग टीम साथी रैंडी ऑर्टन इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। रैंडी ऑर्टन काफी समय से दिखाई नहीं दिए हैं। रिडल की वजह से ऑर्टन क्वालीफाई नहीं हो पाए थे लेकिन बाद में रिडल ने इस मैच में जगह बना ली। रिडल ने अपने साथी के लिए जगह बनाने की पूरी कोशिश की।

इसके बावजूद वो सफल नहीं हुए। रैंडी ऑर्टन अब रिडल से बदला ले सकते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही वो Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इस मैच में एक सरप्राइज देखने को मिल सकता है। दरअसल, जब रिडल जीत के करीब हो, उस समय रैंडी ऑर्टन आकर रिडल की मदद करने की एक्टिंग कर सकते हैं और बाद में उनपर बुरी तरह हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो यह बड़ा सरप्राइज होगा।

Edited by Ujjaval Palanpure