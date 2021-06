5 बड़ी चीजें जो Hell in a Cell 2021 के बाद WWE में देखने को मिल सकती हैं

WWE के अगले पीपीवी हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 पीपीवी के आयोजन में कुछ ही दिन रह गए हैं और इस पीपीवी का आयोजन 20 जून (भारत में 21 जून) को होने जा रहा है। आपको बता दें, Hell in a Cell 2021 से पहले WWE के पास इस पीपीवी को बिल्ड करने के लिए केवल एक स्मैकडाउन (SmackDown) का एपिसोड बचा हुआ है।

WWE Hell in a Cell पीपीवी के लिए कुछ रोचक मैचों की घोषणा कर चुकी हैं और रोमन रेंस (Roman Reigns) vs रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) और ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) vs बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) का मैच इस पीपीवी में होने जा रहे प्रमुख मैचों में से हैं। यह बात तो पक्की है कि Hell in a Cell 2021 के बाद WWE अपने शोज में बड़ा बदलाव कर सकती है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जो कि Hell in a Cell 2021 के बाद WWE में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE में सुपरस्टार्स की वापसी

कीथ ली

इस वक्त WWE में कई बड़े सुपरस्टार्स नजर नहीं आ रहे हैं और बड़े सुपरस्टार्स की अनुपस्थिति का सबसे ज्यादा नुकसान Raw को हो रहा है। संभव है कि Hell in a Cell 2021 के बाद कई बड़े सुपरस्टार्स की WWE में वापसी देखने को मिल सकती है। कीथ ली एक ऐसे ही बड़े सुपरस्टार हैं जो काफी लंबे समय से Raw में नजर नहीं आए हैं।

अगर वह पूरी तरह स्वस्थ हैं तो इस पीपीवी के बाद Raw में उनकी वापसी देखने को मिल सकती है। ठीक इसी प्रकार, साशा बैंक्स भी लंबे वक्त से SmackDown में नजर नहीं आई हैं और उनके भी इस पीपीवी के बाद वापसी करके SmackDown विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर के साथ फ्यूड शुरू करने की उम्मीद है। इसके अलावा फिन बैलर भी मेन रोस्टर में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

Edited by Subham Pal