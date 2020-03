5 बड़ी चीजें जो इस हफ्ते Raw, NXT और SmackDown में देखने को मिल सकती है  

5 बड़ी चीजें जो इस हफ्ते Raw, NXT और SmackDown में देखने को मिल सकती है

इस हफ्ते होने वाले Raw, NXT और SmackDown के एपिसोड में काफी चौंकाने वाली चीजें देखने को मिल सकती है।

इस हफ्ते रेसलमेनिया के मैच कार्ड में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

इस हफ्ते रॉ, NXT और स्मैकडाउन में क्या-क्या चीजें देखने को मिल सकती है?

रेसलमेनिया 36 के होने में एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है और इस पीपीवी को लेकर फैंस की उत्सुकता चरम है। इस साल रेसलमेनिया में डब्लू डब्लू ई(WWE) के तीनों ब्रांड्स यानि रॉ, स्मैकडाउन और NXT के बड़े टाइटल डिफेंड होने जा रहे हैं और इसी चीज ने इस साल होने वाले रेसलमेनिया को और भी खास बना दिया है।

पिछले हफ्ते रॉ ने एलिस्टर ब्लैक vs बॉबी लैश्ले और ऐज vs रैंडी ऑर्टन के मैच की घोषणा की। NXT भी इसमें पीछे नहीं रहा और पिछले हफ्ते NXT में ट्रिपल एच ने टॉमैसो सिएम्पा vs जॉनी गर्गानो के मैच की घोषणा की थी। इसके अलावा स्मैकडाउन ने भी पिछले हफ्ते कुछ बड़े चैंपियनशिप मैचों को सेट अप किया।

यह भी पढ़े:- WWE SmackDown: 4 चीजें जो रोमन रेंस vs गोल्डबर्ग के सैगमेंट के दौरान देखने को मिल सकती है

इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते रॉ, NXT और स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है।

#5 बॉबी लैश्ले अपने प्रतिद्वंदी को बुरी तरह हराएंगे

बॉबी लैश्ले

जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले हफ्ते रॉ में बॉबी लैश्ले vs एलिस्टर ब्लैक के मैच को रेसलमेनिया के लिए सेटअप किया गया। हालांकि, यह मैच काफी जल्दीबाजी में सेट किया और अभी भी इस मैच को बिल्ड करना बाकी है ताकि इस मैच को लेकर फैंस की उत्सुकता बढ़ जाए।

आपको बता दें, पिछले हफ्ते रॉ में एलिस्टर ब्लैक ने अपने प्रतिद्वंदी को मात्र 15 सेकेंड के भीतर हरा दिया था। इसी तरह इस हफ्ते रॉ में बॉबी लैश्ले किसी लोअर कार्ड के सुपरस्टार को कुछ ही सेकेंड के भीतर हराकर एलिस्टर ब्लैक को चेतावनी भेज सकते हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को https://www.facebook.com/SKWrestlingHindi/ पर पाएं

1 / 3 NEXT