5 बड़ी बातें जो WWE Crown Jewel 2023 के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई

WWE Crown Jewel: WWE Crown Jewel 2023 की शुरुआत सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) vs ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के साथ हुई, जिसमें एक सुपरस्टार ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) ब्रीफकेस कैश-इन करने की कोशिश की थी। वहीं जॉन सीना (John Cena) को चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी है।

रिया रिप्ली, इयो स्काई और रोमन रेंस ने अपने-अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया है। इसके अलावा कोडी रोड्स के मुकाबले में भी धमाकेदार एक्शन देखने को मिला। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 5 बड़ी बातों के बारे में जो WWE ने Crown Jewel के जरिए इशारों-इशारों में बताई हैं।

#)WWE Crown Jewel में जीत के बाद क्या होगा Roman Reigns का अगला कदम?

WWE Crown Jewel में रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल एलए नाइट के खिलाफ मैच में दांव पर लगा था। उम्मीद अनुसार जिमी उसो ने मैच में इंटरफेयर किया और अंत में ट्राइबल चीफ को टाइटल रिटेन करने में मदद की थी। सोलो सिकोआ ने भी दखल देने की कोशिश की लेकिन ऑफिशियल्स ने उन्हें रोक लिया था।

खैर अहम बात ये है कि रोमन अब भी चैंपियन बने हुए हैं और काफी लोग जानने के इच्छुक होंगे कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रोमन Survivor Series 2023 में मौजूद नहीं रहेंगे। चूंकि Survivor Series इस साल WWE का आखिरी बड़ा इवेंट होगा, इसलिए फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि फैंस को अब रोमन रेंस 2024 की शुरुआत में दिखाई दे सकते हैं।

#)WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर जल्द ले सकते हैं द जजमेंट डे में एंट्री?

WWE Crown Jewel 2023 के पहले मैच में ड्रू मैकइंटायर ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सैथ रॉलिंस को चैलेंज किया। इस मैच में मैकइंटायर को किसी तगड़े और मॉन्स्टर रेसलर के रूप में पेश किया गया। रॉलिंस को हालांकि संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है।

मैच के बाद ड्रू मैकइंटायर को बैकस्टेज निराश बैठे हुए देखा गया तभी रिया रिप्ली उनके पास आईं और बिना कुछ कहे चली गईं। ये सैगमेंट इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कई हफ्तों से मैकइंटायर के जजमेंट डे में आने की खबरें सामने आती रही हैं। Crown Jewel के बैकस्टेज सैगमेंट से पुख्ता संकेत मिले हैं कि मैकइंटायर बहुत जल्द जजमेंट डे में आने वाले हैं।

#)क्या WWE दिग्गज जॉन सीना रेसलिंग को अलविदा कहने वाले हैं?

जॉन सीना ने सितंबर महीने में WWE में वापसी की थी और तभी से द ब्लडलाइन के बड़े दुश्मन बने हुए थे। उसी दुश्मनी का नतीजा रहा कि WWE Crown Jewel में उनका सोलो सिकोआ के साथ सिंगल्स मैच बुक किया गया। इस मैच के बिल्ड-अप में जॉन ने जिक्र किया था कि वो पिछले 2000 से भी ज्यादा दिनों से कोई सिंगल्स मैच नहीं जीते हैं।

उम्मीद की जा रही थी कि कंपनी जॉन की लिगेसी को मजबूती देने के लिए उन्हें जीत के लिए बुक कर सकती है, लेकिन सिकोआ की जीत ने सबको चौंका दिया है। वहीं मैच के बाद क्राउड ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया और माइकल कोल ने भी कमेंट्री के दौरान जॉन के लिए रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे संकेत मिले हैं कि जॉन शायद अब रेसलिंग को अलविदा कह सकते हैं।

#)WWE में द डैमेज कंट्रोल का जल्द हो सकता है अंत?

Crown Jewel 2023 में इयो स्काई की WWE विमेंस चैंपियनशिप बियांका ब्लेयर के खिलाफ मैच में दांव पर लगी थी। उनके मैच में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, लेकिन एक मौके पर स्काई गलती से बेली से जा टकराई थीं जो द डैमेज कंट्रोल के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।

इस बीच कायरी सेन ने वापसी करते हुए ब्लेयर पर अटैक कर दिया था। वहीं मैच में जीत के बाद इयो स्काई को कायरी सेन से गले मिलते देखा गया, दूसरी ओर बेली रिंगसाइड पर खड़े होकर ये सब देख रही थीं। इस तरह का सैगमेंट संकेत दे रहा है कि द डैमेज कंट्रोल में जल्द फूट पड़ सकती है।

#)रिया रिप्ली का WWE में डॉमिनेंस लंबा चलेगा?

WWE Crown Jewel में रिया रिप्ली को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 चैलेंजर्स के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करना था। उन्होंने नाया जैक्स, शेना बैज़लर, राकेल रॉड्रिगेज़ और ज़ोई स्टार्क की कठिन चुनौती को पार कर अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड कर लिया है।

आपको याद दिला दें कि रिप्ली ने एक हालिया इंटरव्यू में दावा किया था कि वो कम से कम अगले साल Elimination Chamber तक चैंपियन बनी रहने वाली हैं क्योंकि उस इवेंट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना है। WWE Crown Jewel में उनकी डॉमिनेंट जीत संकेत दे रही है कि रिप्ली अपने दावों पर खरी उतर सकती हैं और उनका ये टाइटल रन लंबा चल सकता है।