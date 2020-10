COVID-19 के शुरू होने से पहले WWE सुपरस्टार्स को लाइव क्राउड की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती थीं। लेकिन इन दिनों क्राउड की प्रतिक्रियाएं केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई हैं। अच्छे मैचों के लिए 'This is Awesome' के चैंट्स का सुना जाना आम बात थी, वहीं बेकार मैचों और सैगमेंट्स के लिए 'This is Boring' जैसे चैंट्स किए जाते रहे हैं।

अंग्रेजी के शब्द 'Boring' का अर्थ उबाऊ होता है और फैंस ऐसे चैंट्स तब करते हैं जब वो किसी सुपरस्टार के प्रदर्शन से नाखुश होते हैं या फिर वो सुपरस्टार क्राउड के साथ अपना कनेक्शन बनाने में असफल रहता है।

इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 5 मौकों के बारे में आपको बताने वाले हैं जब बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को भी 'Boring' चैंट्स से क्राउड ने परेशान कर दिया था।

सैथ रॉलिंस vs डीन एम्ब्रोज़- WWE TLC 2018

सैथ रॉलिंस vs डीन एम्ब्रोज़

कायदे से देखा जाए तो डीन एम्ब्रोज़ WWE के टॉप हील सुपरस्टार बन सकते थे क्योंकि उन्होंने उसी शो में सैथ रॉलिंस को धोखा दिया था, जब रोमन रेंस ने अपने ल्यूकीमिया से पीड़ित होने की पुष्टि की थी। दुर्भाग्यवश उस हील टर्न के बाद एम्ब्रोज़ लगातार लय से भटकते ही चले गए और कोई खास सफलता प्राप्त नहीं कर सके।

WWE फैंस के लिए उनकी स्टोरीलाइन उबाऊ बन चुकी थी। इसके बावजूद विंस मैकमैहन ने इस दुश्मनी को जारी रखने का फैसला लिया। आखिरकार TLC 2018 में रॉलिंस और एम्ब्रोज़ का मुकाबला हुआ जो 23 मिनट तक चलता रहा।

एक खराब स्टोरीलाइन के बाद भी 23 मिनट के मैच को किसी भी हालत में क्राउड नहीं बख्शने वाला था। उसी मैच के दौरान फैंस ने 'This is Boring' और 'Becky, Becky' के चैंट्स लगाने शुरू कर दिए थे।

Wrestling Observer की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मैच को मिली क्राउड की प्रतिक्रिया के कारण विंस मैकमैहन बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे।

