5 मौके जब WWE में अंडरटेकर ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों के साथ टीम बनाई

द अंडरटेकर (The Undertaker) जो कई दशकों से WWE फैंस का मनोरंजन करते रहे, बढ़ती उम्र और परफॉरमेंस में हो रही गिरावट के बाद भी वो लगातार WWE रिंग में मैच लड़ने वापस आते रहे। आखिरकार साल 2020 में उन्होंने अपने ऐतिहासिक प्रो रेसलिंग के सफर को हमेशा के लिए अलविदा कहने का निर्णय लिया।

WWE सर्वाइवर सीरीज (Survivor Series) 1990 में Survivor Series मैच से उनके इस सफर की शुरुआत हुई थी और रेसलमेनिया (WrestleMania) 36 में एजे स्टाइल्स (AJ Styles) के खिलाफ जीत के साथ समाप्ति हुई। अपने करियर में उन्होंने काफी संख्या में बड़े-बड़े दिग्गज सुपरस्टार्स के साथ रिंग साझा की हुई है।

प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में स्टोरीलाइंस बेबीफेस और हील सुपरस्टार्स के आमने-सामने आने से ही दिलचस्प बनती हैं। द डेड मैन ने भी WWE में अलग-अलग किरदार निभाए और कई सुपरस्टार्स उनके स्टोरीलाइन दुश्मन भी बने। इसलिए इस आर्टिकल में हम उन 4 बड़े मौकों के बारे में आपको बताएंगे जब अंडरटेकर ने अपने सबसे दुश्मनों के साथ टीम बनाकर मैच लड़ा था।

WWE दिग्गज बतिस्ता

साल 2007 में अंडरटेकर अपने करियर में पहली बार Royal Rumble विजेता बने थे। उस समय बतिस्ता WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हुआ करते थे और द डेड मैन ने WrestleMania 23 के लिए उन्हें ही चुनौती दी थी। WrestleMania से पूर्व दोनों सिंगल्स मैचों में भी आमने-सामने आए और इस बीच टैग टीम बनाकर भी मैच लड़े।

No Way Out 2007 में बतिस्ता और अंडरटेकर की टीम को जॉन सीना और शॉन माइकल्स की टीम पर जीत मिली थी। वहीं साल के सबसे बड़े शो से ठीक पिछले Raw एपिसोड में दोनों टीमों के बीच एक और भिड़ंत हुई, जिसमें बेहद तगड़ा एक्शन देखा गया। उस समय बड़े दुश्मन होते हुए भी दोनों ने टीम के रूप में बहुत अच्छा काम किया था, वहीं WrestleMania के मैच में अंडरटेकर विजयी रहे थे।

