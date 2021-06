5 मौके जब WWE ने अंतिम समय में पीपीवी से बड़े मैच को हटाने का फैसला किया था 

WWE काफी मेहनत से किसी पीपीवी के लिए अच्छे मैच बिल्ड करती है। हालांकि, परिस्थितियां हमेशा WWE के कंट्रोल में नहीं रहती हैं और WWE में कई ऐसे मौके देखने को मिल चुके हैं जब कंपनी को अपने प्लान में भारी बदलाव करना पड़ा था। इस वजह से WWE में कई बड़े मैच होते-होते रह गए थे। आपको बता दें, WWE जब भी किसी स्टोरीलाइन में बदलाव करती है तो इससे सुपरस्टार्स और स्टोरीलाइंस पर काफी असर पड़ता है।

ये भी पढ़ें: 3 बड़ी गलतियां जो WWE Hell in a Cell 2021 पीपीवी में देखने को मिली

WWE में कई ऐसे मौके देखने को मिले चुके हैं जब कंपनी को आखिरी समय में बड़े मैच को कैंसिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 5 मौकों का जिक्र करने वाले हैं जब WWE ने अंतिम समय में पीपीवी से बड़े मैच को हटाने का फैसला किया था।

5- रोमन रेंस vs रे मिस्टीरियो (WWE Hell in a Cell 2021)

रे मिस्टीरियो और रोमन रेंस

Hell in a Cell 2021 के बिल्ड-अप के दौरान रोमन रेंस द्वारा डॉमिनिक मिस्टीरियो पर बुरी तरह हमला किये जाने के बाद रे मिस्टीरियो ने ट्राइबल चीफ को WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया। इसके बाद WWE ने कंफर्म किया कि यह मैच Hell in a Cell 2021 में होगा। हालांकि, इसके बाद WWE ने प्लान में बदलाव करते हुए इस Hell in a Cell मैच को SmackDown के एपिसोड के दौरान कराने का फैसला किया था।

ये भी पढ़ें: WWE Rumor Roundup: बड़े सुपरस्टार की मेन रोस्टर डेब्यू की हो रही है तैयारी, ब्रे वायट के आईडिया को किया गया था रिजेक्ट

इस मैच को SmackDown में कराने की डिमांड रे मिस्टीरियो ने की थी क्योंकि वह रोमन रेंस से बदला लेने का और इंतजार नहीं कर सकते थे। इसके बाद SmackDown में हुए Hell in a Cell मैच में इन दोनों सुपरस्टार्स से जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और शुरूआत में रे मिस्टीरियो, रोमन पर दबदबा बनाने में कामयाब रहे थे। हालांकि, जल्द ही रोमन ने वापसी करते हुए मिस्टीरियो पर बुरी तरह हमला कर दिया और अंत में रोमन, मिस्टीरियो को अपने सबमिशन मूव में जकड़कर मैच जीतने में कामयाब रहे।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 3 NEXT

Edited by Subham Pal