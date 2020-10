5 मौके जब WWE सुपरस्टार्स को अपने ट्वीट्स को डिलीट करना पड़ा

ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म अब प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। कुछ सेलिब्रिटी इसका प्रयोग अपने फैंस से जुड़ने के लिए करते हैं तो कुछ अपने बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए। कई सारे WWE सुपरस्टार्स भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं।

ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर WWE और उससे जुड़े प्रो रेसलर्स के लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स मौजूद हैं। उनकी एक ही पोस्ट पर चंद सेकंडों में हजारों की संख्या में लाइक्स और कमेंट्स आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है।

कई बार ऐसा भी होता है जब WWE सुपरस्टार्स को कोई ट्वीट करने के कुछ मिनट बाद उसे डिलीट करना पड़ जाता है। इससे पहले वो उसे डिलीट कर पाते, तब तक हजारों फैंस अपने मोबाइल, कम्यूटर जैसी चीजों में उसकी तस्वीर ले चुके होते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 5 मौके के बारे में आपको बताने वाले हैं जब WWE सुपरस्टार्स को ट्वीट्स को डिलीट करना पड़ गया था।

लार्स सुलिवन को साथी WWE सुपरस्टार बैकी लिंच से जुड़ा ट्वीट डिलीट करना पड़ा

लार्स सुलिवन

बैकी लिंच उन WWE सुपरस्टार्स में से एक हैं जो ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं। रेसलमेनिया 35 के बिल्ड-अप में बैकी हर दूसरे दिन किसी ना किसी ट्वीट के कारण सुर्खियों में बनी रहती थीं। बैकी ने उसी दौरान रोंडा राउजी के लिए फ्रीक शब्द का इस्तेमाल किया था।

लार्स सुलिवन इसका जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद को फ्रीक बताया था। जवाब में बैकी ने सुलिवन को ट्रोल करते हुए UFC स्टार कॉनर मैकग्रेगर की लाइन 'Who The F**k is That Guy' का प्रयोग किया था।

बैकी ने सुलिवन को कोई जवाब देने लायक स्थिति में नहीं छोड़ा। बाद में खुद सुलिवन ने भी माना कि बैकी ने उन्हें कोई जवाब देने लायक नहीं छोड़ा था, इसलिए उन्हें ट्वीट को डिलीट करना पड़ा था।

