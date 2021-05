5 ड्रीम मैच जो शायद WWE में कभी देखने को नहीं मिलेंगे 

WWE में ड्रीम मैच उन मैचों को कहा जाता है जिन्हें देखने की फैंस को काफी ज्यादा इच्छा होती है। इन ड्रीम मैचों में अतीत, वर्तमान और भविष्य के लोकप्रिय सुपरस्टार्स के बीच मुकाबला होते हुए देखने को मिलता है। WWE की खास बात यह है कि कुछ ड्रीम मैच काफी जल्दी देखने को मिल जाते हैं जबकि कुछ ड्रीम मैचों के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए No Mercy 2017 में रोमन रेंस vs जॉन सीना का ड्रीम मैच देखने को मिला था। वहीं, WWE में काफी सालों के इंतजार के बाद Super ShowDown 2019 में द अंडरटेकर vs गोल्डबर्ग का मैच देखने को मिला था। इसके अलावा एजे स्टाइल्स vs शिंस्के नाकामुरा जैसे कई ड्रीम मैच भी देखने को मिले थे जो कि उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए थे। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे ड्रीम मैचों का जिक्र करने वाले हैं जो शायद WWE में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे।

5- WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर vs समोआ जो

ड्रू मैकइंटायर vs समोआ जो

WWE ने हाल ही में WrestleMania 37 के बाद समोआ जो को रिलीज करके सभी को हैरान कर दिया था। जो को रिलीज किये जाने की वजह से WWE में कई ड्रीम मैच होने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है। इन्हीं ड्रीम मैचों में से एक मैच समोआ जो vs ड्रू मैकइंटायर का था और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच कई Royal Rumble मैचों और 2018 Survivor Series 5-ऑन-5 मैच के दौरान आमना-सामना हो चुका था।

हालांकि, WWE में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच कभी भी वन-ऑन-वन मैच देखने को नहीं मिल पाया। समोआ के रिलीज के बाद मैकइंटायर के खिलाफ उनका मैच होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं, समोआ जो का इन-रिंग करियर भी लगभग खत्म हो चुका है और अगर यह ड्रीम मैच नहीं होता है तो फैंस को इस चीज का जरूर मलाल होगा।

