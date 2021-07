5 मौके जब WWE Money In The Bank कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर मैच में डिफेंड किया गया

WWE का मनी इन द बैंक (Money In The Bank) शो जल्द ही होने वाला है। कंपनी उसके लिए तैयारी कर रही है और फैंस इस बात के कयास लगा रहे हैं कि इस साल भला किसको जीत मिलेगी। मेंस या विमेंस Money In The Bank लैडर मैच में ब्रीफकेस जीतना ही सब कुछ नहीं है क्योंकि उसे बरकरार रखना भी उतना ही जरूरी है।

रेसलिंग में हम सबने देखा है कि कई रेसलर्स ब्रीफकेस जीतने के बाद भी उसे अपने नाम नहीं रख सके। आइए इस आर्टिकल में आपको ऐसे पलों के बारे में बताते हैं जब रेसलर्स को अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक नार्मल शो के दौरान हुए एक मैच में डिफेंड करना पड़ा और उसका परिणाम क्या हुआ।

#5 क्रिस जैरिको vs डॉल्फ जिगलर - करियर vs कॉन्ट्रैक्ट मैच (WWE Raw - 20 अगस्त 2012)

करियर vs कॉन्ट्रैक्ट मैच

डॉल्फ को शो ऑफ कहा जाता है और ये अपने काम को दिखाते रहते हैं जिसके कारण ये अपने फैंस के बीच लोकप्रिय हुए हैं। 2013 में इन्होंने Money In The Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करके उस समय WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया था जो एक अच्छा कदम था।

ये स्थिति 2012 में बदल सकती थी जब इनके और जैरिको के बीच में एक लड़ाई चली जिसमें इन्होंने जैरिको को एक पूर्व स्टार कहकर संबोधित किया। इसके बाद SummerSlam में दोनों के बीच एक मैच हुआ जिसमें जैरिको को जीत मिली और अगले दिन Raw में जिगलर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तो जैरिको ने अपने WWE कॉन्ट्रैक्ट को दांव पर लगाया और जैरिको हार गए।

