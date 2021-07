5 WWE Money In The Bank लैडर मैच में मिली जीत जो बेहद खास हैं

WWE मनी इन द बैंक (Money In The Bank) अब महज कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में मेंस और विमेंस Money In The Bank लैडर मैच के विजेताओं के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा जिसके माध्यम से वो अपने करियर को बेहतर कर सकें। इस मैच को जीतने के बाद वो एक ब्रीफकेस के मालिक हो जाते हैं जिसे वो अगले एक साल में कभी भी अपने पसंदीदा चैंपियन पर कैश इन कर सकते हैं।

द मिज़ ने इस साल इसे Elimination Chamber के अंत में तब WWE चैंपियन रहे ड्रू मैकइंटायर पर इसको कैश इन किया था। वो महज सात दिन ही चैंपियन रह सके और उसके बाद बॉबी लैश्ले चैंपियन बन गए जो अबतक टाइटल को अपने नाम किए हुए हैं। आइए आपको बताते हैं उन रेसलर्स के बारे में जिन्होंने Money In The Bank ब्रीफकेस को जीता और वो जीत भी शानदार थी।

#5 WWE सुपरस्टार द मिज़

द मिज़ ने 2010 में इसे जीता था और इन्होंने अपने साथी रेसलर से इस जीत को पलक झपकते चुरा लिया था। दरअसल रैंडी ऑर्टन उस समय लैडर के ऊपर थे और वो ब्रीफकेस अनहुक करने वाले थे कि तभी द मिज़ ने एंट्री करते हुए उन्हें लैडर के साथ नीचे गिरा दिया। लैडर तो रिंग की रस्सियों के कारण जमीन पर नहीं गिरी लेकिन रैंडी ऑर्टन जरूर बाहर हो गए।

इसके बाद मिज़ ने बिना वक्त गवाएं लैडर पर चढ़ना शुरू किया और वो उसके ऊपर पहुंच गए। उन्होंने ब्रीफकेस को अपने नाम किया और वो अपने लिए एक मौका बनाने में सफल रहे। इन्होंने इसे बाद में WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन पर कैश इन किया और वो अगले चैंपियन बन गए थे।

