एक समय था जब इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से फैंस को WWE सुपरस्टार्स से जुड़ी बातें बहुत कम पता चल पाती थीं। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, वैसे-वैसे फैंस बेहद आसानी के साथ WWE सुपरस्टार्स के जीवन से जुड़ी असली कहानियों को जान पाते हैं।

कोई किसी इंटरव्यू में तो कोई अपने पॉडकास्ट पर अपने WWE करियर से जुड़ी दिलचस्प और अनसुनी बातों को बताते रहते हैं। स्टीव ऑस्टिन से लेकर अंडरटेकर जैसे महान प्रो रेसलर्स तक, कई बार अपने करियर में की गई सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बता चुके हैं।

ये भी पढ़ें: WWE इतिहास के 5 सबसे अजीब कपल्स

इसलिए इस आर्टिकल में हम 5 लैजेंड WWE सुपरस्टार्स और उनके द्वारा अपने करियर में की गईं सबसे बड़ी गलतियों के बारे में आपको बताने वाले हैं।

WWE में हल्क होगन के साथ काम करना चाहते थे स्टीव ऑस्टिन

स्टीव ऑस्टिन और हल्क होगन

स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जून 2002 के एक रॉ एपिसोड में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफ़ायर मैच में ब्रॉक लैसनर के खिलाफ मैच में हार के लिए बुक किया गया था।

इस घटना के घटित होने से करीब 4 महीने पहले ही हल्क होगन ने भी nWo के मेंबर्स के साथ WWE में वापसी की थी। कयास लगाए जाने लगे थे कि विंस मैकमैहन अब ऑस्टिन vs हल्क होगन का मैच बुक करने वाले हैं। ऐसा ना कर उन्होंने रेसलमेनिया 18 में होगन vs द रॉक और ऑस्टिन vs स्कॉट हॉल का मैच बुक कर दिया था।

ये भी पढ़ें: 5 मौके जब WWE सुपरस्टार्स को उनके मैच का अंत नहीं पता था

2019 में ऑस्टिन ने Steve Austin Show में कहा था कि, "अगर हमारे बीच एक बार बात हुई होती तो जरूर हम एकसाथ काम करने के लिए राजी हो जाते। इस मैच के ना होने से मुझे जिंदगीभर पछतावा रहेगा। वहीं लैसनर के खिलाफ मैच के लिए अगर कोई स्टोरीलाइन बिल्ड-अप हुआ होता तो मैं उनसे हार के लिए भी तैयार हो जाता, दुर्भाग्यवश उस मैच का कोई स्टोरीलाइन बिल्ड-अप नहीं था।"

Advertisement

अगर वो लैसनर के खिलाफ मैच को मिस ना करते तो संभव ही उनका होगन के साथ मैच होना भी निश्चित हो जाता।

ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जिनका करियर इस साल के अंत तक बदल सकता है