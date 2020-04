5 सुपरस्टार्स जो WWE में कभी वापस नहीं आएंगे

बिग कैस और एंज़ो अमोरे

डब्लू डब्लू ई (WWE) में अंग्रेजी की कहावत 'Never Say Never' कई दशकों से सुनने को मिलती आ रही है, जिसका मतलब है कि WWE में कब कौन वापस आ जाए या क्या चीजें घटित हो जाएं ये कह पाना बेहद मुश्किल है।

ऐसे बहुत से सुपरस्टार्स रहे हैं जिन्होंने विंस मैकमैहन के साथ अच्छे संबंध ना होने के बाद भी WWE में वापसी की है। लेकिन यहाँ हम ऐसे कुछ नाम आपके सामने रख रहे हैं जो शायद WWE में अब कभी वापसी नहीं करेंगे और जानिए ऐसा होने के पीछे के कारण।

# अल्बर्टो डेल रियो

अल्बर्टो डेल रियो

अल्बर्टो डेल रियो उन चुनिंदा सुपरस्टार्स में से एक हैं जिन्हें 1 से ज्यादा बार WWE से रिलीज़ किया जा चुका है। इसी साल मार्च में उन्होंने WWE में वापसी के संकेत दिए थे लेकिन बाद में पता चला कि पूर्व चैंपियन के दावे झूठे साबित हुए हैं।

Fightful Select की रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया था कि WWE कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो पेज को अच्छा ना लगे। इसके बाद Wrestling Observer ने भी कहा कि विंस मैकमैहन को डेल रियो के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

# एंज़ो अमोरे

एंज़ो अमोरे

अगस्त 2019 में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि NXT में वापसी कर ट्रिपल एच के अंडर काम कर सकते हैं। बिग कैस ने तो वापसी की इच्छा जताई थी लेकिन एंज़ो अमोरे से कुछ सुनने को नहीं मिला था।

लेकिन हाल ही में WWE ने इस बात की पुष्टि की थी कि कंपनी इन दोनों रेसलर्स की वापसी की इच्छुक नहीं है। खुद ट्रिपल एच के मुंह से इन शब्दों को सुनने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी को अमोरे और कैस में कोई दिलचस्पी नहीं है।

