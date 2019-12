6 बड़ी बातें जो WWE ने इस हफ्ते Raw में इशारों-इशारों में बताई 

6 बड़ी बातें जो WWE ने इस हफ्ते Raw में इशारों-इशारों में बताई Subham Pal FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 17 Dec 2019, 12:37 IST SHARE

रॉ का एपिसोड रोचक था TLC 2019 के बाद हुआ रॉ का एपिसोड कुछ खास नहीं रहा। हालांकि, इस शो के मेन इवेंट में काफी शानदार मैच हुआ। वहीं इस शो का ज्यादातर समय गौंटलेट मैच में ही चला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह मैच कोफ़ी किंग्सटन के स्मैकडाउन और सैथ रॉलिंस के रॉ में लड़े गए गौंटलेट मैच के आस-पास भी नहीं था। रॉ में हुए इस गौंटलेट मैच के नतीजे से फैंस और भी नाराज हो गए। इन सब के अलावा हमें रॉ में कई नए स्टोरीलाइन्स और कई नए फ्यूड्स की शुरुआत देखने को मिली जो कि शायद रॉयल रम्बल 2020 के बिल्ड-अप की शुरुआत है। आइए जानते हैं कि WWE ने रॉ के इस एपिसोड के जरिए क्या बताने की कोशिश की है।

#6 एक बड़ा डेब्यू, एक बड़ा पुश और रॉयल रम्बल मैच के संकेत डेओना पुरैजो & असुका NXT स्टार डेओना पुर्रजा ने असुका के खिलाफ मैच में अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया। इस पूरे मैच के दौरान डेओना ने शानदार प्रदर्शन किया और WWE भी NXT स्टार्स को लगातार पुश दे रही है जो कि दर्शाता है कि वे येलो ब्रांड को अच्छा दिखाना चाहते हैं। भले ही डेओना ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन सभी को पता था कि उस मैच में असुका की जीत होने वाली थी। साथ ही यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि रॉयल रम्बल 2020 में बैकी लिंच का मुकाबला असुका से होगा। बैकी लिंच बैकस्टेज इंटरव्यू के दौरान कह चुकी है कि उन्हें असुका की जरुरत है और ऐसा लग रहा है कि वह TLC में असुका के हाथों मिली हार का बदला लेना चाहती हैं।

लैश्ले & लाना इस हफ्ते रॉ में लैश्ले ने लाना को प्रपोज करते हुए उनसे सगाई कर ली और हैरानी की बात यह है कि रुसेव भी इस सैगमेंट में दखल देने नहीं पहुंचे। ऐसा लग रहा है कि साल 2020 में भी हमें यह स्टोरीलाइन देखने को मिल सकती है जहां रॉ में ये दोनों सुपरस्टार्स शादी कर सकते हैं। हालांकि रैंडी सैवेज की शादी को छोड़ दिया जाए तो WWE में हुई बाकी शादियों में किसी-न-किसी सुपरस्टार ने जरुर खलल डाला और अगर ये दोनों सुपरस्टार शादी करते हैं तो जरुर रुसेव उसमें खलल डालेंगे।

